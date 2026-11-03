ayvacık’ta ekimde 78 kaçak yapı yıkımı gerçekleştirildi

ayvacık ilçesinde ruhsatsız yapılar için yürütülen yıkım çalışmaları tamamlandı

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Ayvacık ilçesinde Ekim ayı içinde yürütülen denetimler sonucunda, ruhsatsız olduğu belirlenen toplam 78 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Operasyon, bölgedeki kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında planlı şekilde uygulandı.

uygulama ve tespit süreci:

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sahada yapılan incelemeler ve tespitlerin ardından yıkım kararlarını hayata geçirdi. Ekipler, tespit edilen yapılarla ilgili kayıt tutma, hukuki süreçlerin takip edilmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması gibi adımları izleyerek müdahaleyi gerçekleştirdi.

bölgede düzen ve denetimin önemi:

Gerçekleştirilen yıkımların amacı, planlı ve mevzuata uygun yapılaşmayı sağlamak olarak açıklandı. Yetkililer, kontrol ve denetim faaliyetlerinin devam edeceğini bildirirken, vatandaşların ruhsata tabi işlemler konusunda bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Ayvacık ilçesindeki çalışma, Ekim ayında tamamlanmış olup sonuçlar ilgili birimler tarafından kayıt altına alınmıştır.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNCE GEÇTİĞİMİZ EKİM AYINDA 78 KAÇAK YAPININ YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.