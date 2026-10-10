Ayvacık'ta özel öğrenciler aileleriyle doğada engelsiz bir gün paylaştı

etkinlikte neler oldu:

Samsun’da yürütülen Geziyorum Engelleri Aşıyorum ve Ailem Okulum El Ele, Engelsiz Günlere projeleri kapsamında özel öğrenciler, öğretmenleri ve velileri Samsun’un Ayvacık ilçesinde bir araya geldi. Etkinliğe Atakum Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu ailesi de katıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen buluşmada katılımcılar, bölgenin doğal güzelliklerini görme imkânı buldu.

günün etkinlikleri:

Program, tekne turu ile başladı; öğrenci, veli ve öğretmenler sahil şeridini denizden izledi. Tekne turunun ardından katılımcılar birlikte doğa yürüyüşü yaptı. Açık alanda müzik eşliğinde halay çekilip çeşitli oyunlar oynandı; etkinlik boyunca semaverde demlenen çaylar eşliğinde sohbetler gerçekleşti. Bu anlar hem öğrenciler hem de aileler için keyifli ve dayanışma odaklı geçti.

hedefler ve etkinliğin etkisi:

Etkinliğin amaçları arasında özel öğrencilerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve aile-okul dayanışmasını güçlendirmek vardı. Birlikte geçirilen zaman, öğrencilerin özgüvenini artırmayı ve aileler arasındaki iletişimi derinleştirmeyi hedefledi. Katılımcılar, doğada geçirilen günün ardından birlikte vakit geçirmenin verdiği mutluluk ve paylaşılmış anılarla ayrıldı.

Yerel destekle düzenlenen bu tür etkinlikler, hem eğitim ortamının dışına taşan öğrenme deneyimleri sunuyor hem de ailelerle okul arasındaki bağları kuvvetlendiriyor. Ayvacık’taki gezi, projelerin sahadaki etkisini somutlaştıran örneklerden biri olarak dikkat çekti.

SAMSUN'DA ÖZEL ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİ İLE BİRLİKTE "GEZİYORUM ENGELLERİ AŞIYORUM" VE "AİLEM OKULUM EL ELE, ENGELSİZ GÜNLERE" PROJELERİ KAPSAMINDA SAMSUN’UN AYVACIK İLÇESİNDE DÜZENLENEN GEZİDE BİR ARAYA GELDİ.