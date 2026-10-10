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Toplum Gönüllüleri Vakfı Adıyaman'da ikinci kamp'üsünü açtı: yılda 2 bin gence ulaşacak

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Hatay Kamp'üs'ün ardından Adıyaman Kamp'üs'ü açtı; AFAD'ın tahsis ettiği 5 konteynerle yılda 2 bin gence erişim hedefleniyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Toplum Gönüllüleri Vakfı Adıyaman'da ikinci kamp'üsünü açtı: yılda 2 bin gence ulaşacak

Adıyaman kamp'üsünün hedefi ve bağlamı

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen gençlerin sosyal yaşama güçlü şekilde katılabilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Vakfın Hatay Kamp'üs'ün ardından açtığı Adıyaman Kamp'üs ile bölgedeki gençlerin eğitim, gönüllülük ve sosyal etkinliklere erişiminin artırılması hedefleniyor. Proje, "İki Kamp'üs, Binlerce Genç" kampanyası kapsamında hayata geçirildi.

Kamp'üsün sunduğu olanaklar:

Adıyaman Kamp'üs, gençlerin bir araya gelip proje üretebildiği, ders çalışabildiği, eğitimlere katılabildiği ve sanat ile spor faaliyetleriyle ilgilenebildiği bir buluşma noktası olarak tasarlandı. Kamp'üste kariyer ve deneyim buluşmaları, gönüllülük ve proje yönetimi eğitimleri, psikolojik dayanıklılık ve stres yönetimi çalışmaları, ayrıca spor, sanat ve kültür atölyeleri planlanıyor. Kamp'üs aynı zamanda ulusal ve dönemsel saha aktivitelerine ev sahipliği yapacak.

Yerleşim, kapasite ve iş birlikleri:

Kamp'üs, AFAD tarafından tahsis edilen 5 konteyner ünitesi ile kuruldu ve Adıyaman Üniversitesi'ne yalnızca 800 metre uzaklıkta konumlanıyor. Yapılan planlamada, Kamp'üsün gençlerin günlük yaşamının bir parçası haline gelmesi amaçlanıyor; bu kapsamda yıl içinde düzenlenecek etkinlik ve eğitimlerle yılda 2 bin gence doğrudan ulaşılması

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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