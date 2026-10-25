Ayvalık açıklarında batan teknede 8 kişi kurtarıldı, bir kişi için arama sürüyor

Kız Adası güneyinde batan tekne

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim tarihinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kız Adası'nın güneyinde bir özel teknenin battığı bilgisi alındı. Olayın bildirilmesinin ardından arama kurtarma harekâtı derhal başlatıldı.

gönderilen unsurlar ve müdahale:

Bildirimin ardından görevlendirilen birlikler arasında 6 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik insansız hava aracı ve 1 sahil güvenlik helikopteri yer aldı. Sahadaki ekipler bölgeyi tarayarak kurtarma çalışmalarına yoğunlaştı.

kurtarma ve arama çalışmasının son durumu:

Başlatılan çalışmalarda deniz yüzeyinden 8 şahıs sağ ve bilinci açık şekilde kurtarılarak sahil güvenlik botlarına alındı. Kurtarılanlar daha sonra Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesine intikal ettirildi ve sağlık kontrollerine sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri, kurtarılan şahısların verdiği bilgiler doğrultusunda kayıp olduğu belirlenen 1 şahıs için arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler hem deniz yüzeyi hem de dalış timleriyle bölgeyi taramaya devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı olayla ilgili soruşturmanın ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi; yetkililer, bölgedeki deniz trafiği ve güvenlik önlemlerine ilişkin uyarılarını sürdürüyor.

Balıkesir’de batan teknedeki 9 kişiden 8’i kurtarıldı, kayıp olan 1 kişi ise aranıyor