Kaçak hükümlü Karaköprü'de jandarmaya yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucu, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs tespit edildi.

operasyon ve yakalama:

Yapılan tespitler doğrultusunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin Karaköprü ilçesinde olduğu belirlendi. Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda M.K. yakalandı.

yasal süreç ve tutuklama:

Yakalanan şahsın hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu kaydedildi. Yapılan işlemlerin ardından M.K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA’DA HAKKINDA 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI