Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Kaçak hükümlü Karaköprü'de jandarmaya yakalandı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'yi Karaköprü'de yakaladı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaçak hükümlü Karaköprü'de jandarmaya yakalandı

Kaçak hükümlü Karaköprü'de jandarmaya yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucu, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs tespit edildi.

operasyon ve yakalama:

Yapılan tespitler doğrultusunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin Karaköprü ilçesinde olduğu belirlendi. Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda M.K. yakalandı.

yasal süreç ve tutuklama:

Yakalanan şahsın hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu kaydedildi. Yapılan işlemlerin ardından M.K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA’DA HAKKINDA 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

ŞANLIURFA’DA HAKKINDA 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sao Paulo'da monorayın raylara devrilen vinçle çarpışması: bir yaralı
images

Adıyaman'da çöpte beslenen kediye saldırı: şüpheli yakalandı
images

Su yükseldi, piknik yapan iki kişi Dicle kıyısında botla kurtarıldı
images

Mirasın altınları: Adıyaman'da gelin ve görümce arasında kavga

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sao Paulo'da monorayın raylara devrilen vinçle çarpışması: bir yaralı

Cami gençlik buluşması Emirdağ’da öğrencileri bir araya getirdi

kısacık hayat için hızlı müdahale: Derecik'ten Van'a helikopterle sevk

Ziya Gökalp'in mirasını genç nesle taşımak için program başlattı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı