Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Körfezde 1 milyon 503 bin 785 tonla su sirkülasyonu güçlendiriliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16 Aralık 2024'ten beri süren dip taramalarla 1.503.785 ton malzeme çıkardı; çalışmalar Çiğli Sasalı açıklarında ikinci etaba geçti.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Körfezde 1 milyon 503 bin 785 tonla su sirkülasyonu güçlendiriliyor

İzmir Körfezi'nde ikinci etap çalışmaları başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez’de su sirkülasyonunu artırmak, sığlaşmayı önlemek ve deniz yaşamını desteklemek amacıyla yürüttüğü dip tarama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçti. 16 Aralık 2024 tarihinde başlatılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 1 milyon 503 bin 785 ton dip tarama malzemesi çıkarıldı. Peynircioğlu Deresi çıkışındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, Körfez’in kuzey aksına yönelerek Çiğli Sasalı açıklarında deniz tabanını derinleştirme çalışmalarına başladı.

Çalışmanın kapsamı ve kullanılan filonun yapısı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ikinci etapta görev yapan filosu, iki çamur kazı gemisi ve dört çamur taşıma gemisinden oluşuyor; toplamda 6 gemi Çiğli Sasalı’nın yaklaşık 1,5 mil açığında faaliyet gösteriyor. Çamur kazı gemileri deniz tabanındaki birikintileri kazırken, çıkan malzeme çamur taşıma gemilerine aktarılıyor ve buradan izinli döküm alanlarına taşınıyor. Çalışmaların sürdürüldüğü bölgede ekip sayısı 150 personel olarak bildirildi.

Hedefler, gözlemler ve beklenen etkiler:

Körfez’in kuzeyinde bazı noktalarda su derinliği 20-30 santimetreye kadar düşmüştü; yapılacak taramalarla bu alanlarda 4 metre derinliğinde bir kanal açılması hedefleniyor. Amaç, doğal su dolaşımını kısıtlayan sığlaşmayı gidererek su sirkülasyonunu güçlendirmek ve deniz ekosisteminin iyileştirilmesine katkı sağlamak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Körfez Birim Sorumlusu Halil İbrahim Acıoğlu, çıkarılan malzemenin miktarına ve denizdeki hareketliliğe dikkat çekerek, suyun rengindeki değişim ve deniz canlılarına yapılan katkının ekibin moralini yükselttiğini belirtti.

Yürütülen çalışmalar hem kıyı kullanımını hem de su kalitesi dinamiklerini olumlu etkilemesi beklenen müdahaleler halinde planlanıyor. Tarama sonrası açılacak kanalların su sirkülasyonunu güçlendirerek bölgedeki ekosistemin toparlanmasına destek olması öngörülüyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KÖRFEZ’DE SU SİRKÜLASYONUNU ARTIRMAK VE DENİZ EKOSİSTEMİNİ...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KÖRFEZ’DE SU SİRKÜLASYONUNU ARTIRMAK VE DENİZ EKOSİSTEMİNİ İYİLEŞTİRMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ DİP TARAMA ÇALIŞMALARINDA BUGÜNE KADAR 1 MİLYON 503 BİN 785 TON MALZEME ÇIKARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla'da 26 ekimde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
images

Aydın'ın yaban hayatına takviye: kınalı keklikler doğal alanlara bırakıldı
images

Andırın'ın saklı vadileri: Fındıklı Dere ve Hastane Pınarı doğa tutkunlarını çağ...
images

Denizli'de pazartesi öğleden sonra gök gürültülü sağanak uyarısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sao Paulo'da monorayın raylara devrilen vinçle çarpışması: bir yaralı

Cami gençlik buluşması Emirdağ’da öğrencileri bir araya getirdi

kısacık hayat için hızlı müdahale: Derecik'ten Van'a helikopterle sevk

Ziya Gökalp'in mirasını genç nesle taşımak için program başlattı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı