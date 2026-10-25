Beyoğlu'nda dron destekli geniş çaplı gece denetimi: 22 aranan şahıs yakalandı

Beyoğlu'nda dron destekli gece uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki birimlerce Beyoğlu ilçesinde 24-25 Ekim tarihlerinde saat 23.00-02.00 arasında dron destekli müşterek bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Operasyonda 100 personel görev aldı; denetimler turizm, önleyici hizmetler ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda sürdürüldü.

ele geçirilen malzemeler ve sayısal veriler:

Uygulamada 242,38 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 240 bin 200 TL, 200 euro ve 200 dolar ele geçirildi. Ayrıca, denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 65 fişek, 2 av tüfeği ve tüfeklere ait 2 şarjör bulundu.

kimlik kontrolleri, yakalamalar ve mekan denetimleri:

Operasyon kapsamında toplam 3 bin 868 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı ve aranan 22 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından 24 umuma açık eğlence yeri, 2 daire, 13 park ve bahçe ile 7 cami ve mezarlık kontrol edildi.

Denetimler sonucunda yüksek sesle çevreyi rahatsız eden 9 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 15 bin 876 TL idari para cezası uygulandı. Dilencilik ve seyyar satış faaliyetleri nedeniyle 30 kişiye kesilen idari para cezasının toplamı ise 52 bin 920 TL oldu.

işletme ve trafik denetimleri:

Trafik kontrollerinde 29 araç ve 10 motosiklete cezai işlem uygulandı. Vergi memurları tarafından 6 eğlence yerine yönelik olarak toplam 1 milyon 148 bin TL para cezası uygulanmasına ilişkin işlem başlatıldı. Ayrıca tütün mamulleri kullanımı, faaliyet konusuna aykırılık, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması, sigortasız işçi çalıştırılması gibi sebeplerle 15 işletme hakkında idari işlem yapıldı.

Beyoğlu'nda suç unsurlarıyla mücadele ve kamu düzeninin korunmasına yönelik denetimlerin sürdürüldüğü bildirildi.

Beyoğlu’nda dron destekli asayiş uygulaması: 22 aranan şahıs yakalandı