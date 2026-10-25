Koruma altındaki çocuklara tiyatro ve sihirle umut taşıyan gönüllüler

Art Noah ekibinin gönüllü gösterisi:

Şırnak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma altında bulunan çocuklar, Art Noah sahnesinde düzenlenen ücretsiz tiyatro ve sihir gösterisiyle unutulmaz bir gün geçirdi. Tamamen gönüllü olarak gerçekleştirilen etkinlik, çocukların sanatla ilk karşılaşmalarından biri oldu ve sahnede duyulan neşe uzun süre yankılandı.

gösterinin ayrıntıları:

Yönetmenliğini Ömer Yatman'ın üstlendiği oyunda, oyuncular Feride Dere, Öznur Sürgit ve Mikail Koldaş rol aldı. Yaklaşık 20 çocuk sihirli bir atmosferle buluştu; performans hem eğlendirici hem de eğitici öğeler taşıdı. Ekip, hiçbir maddi karşılık beklemeden sahne aldı ve çocukların teşekkürleri gösterinin anlamını güçlendirdi.

destek çağrısı ve hedefler:

Art Noah Genel Sanat Yönetmeni Feride Dere, tiyatronun iyileştirici gücünü Şırnak'ın en ücra köylerine, okullarına ve sanata aç tüm çocuklara taşımak istediklerini vurguladı. Dere, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odası gibi kentteki kurumların sağlayacağı desteğin hayati önem taşıdığını belirtti ve sağlanacak katkılarla henüz tiyatroyla tanışmamış yüzlerce çocuğun sanatla buluşturulmasının mümkün olacağını ifade etti.

Art Noah ekibi, şu ana kadar hiçbir sponsor veya maddi destek almadan çalışmalarını sürdürdüklerini; imkânların sınırlılığı nedeniyle ulaşabildikleri çocuk sayısının kısıtlı kalmasından dolayı burukluk yaşadıklarını aktardı. Gönüllüler, benzer etkinliklerin çoğaltılması için yerel kurumlarla iş birliği çağrısını tekrarladı.

Etkinlik, çocukların tiyatroya ilk adımlarını atarken sanatın hem öğretici hem de iyileştirici yönünün altını çizdi; ekip, benzer buluşmaların yaygınlaşması halinde bölgedeki çocukların kültürel olanaklara erişiminde kayda değer bir artış olacağını belirtiyor.

ŞIRNAK'TA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KORUMA ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLAR, "ART NOAH" SAHNESİNDE TAMAMEN GÖNÜLLÜ OLARAK DÜZENLENEN EĞİTİCİ SİHİRBAZ VE TİYATRO GÖSTERİSİYLE UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADI