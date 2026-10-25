Kemah'da devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarıldı

Kemah ilçesinde traktör kazası: sürücü sıkıştı

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Olukpınar köyü mevkisinde, Cafer Başer'in kullandığı 23 DY 430 plakalı traktörün devrilmesi sonucu sürücü araç altında sıkıştı.

Kaza ve olay yeri müdahalesi:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede traktörün sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatmış olduğunu tespit etti.

Yaralının kurtarılması ve hastaneye sevk:

Traktörün altında kalarak sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

ERZİNCAN’IN KEMAH İLÇESİNDE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI