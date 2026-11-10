Atatürk’ün mirası: akıl ve bilim rehberliğinde bir Türkiye hedefi

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Atatürk’ü yalnızca bir komutan olarak değil, çağları aşan fikirleriyle bir devlet adamı olarak da tanımladı.

Atatürk’ü anlama ve çağdaşlaşma hedefi:

Özhan, mesajında Atatürk’ün imkansızlıklar içinde verilen kurtuluş mücadelesiyle bağımsız bir devletin temellerini attığını, Cumhuriyet’in ilanıyla milletin kendi kaderini tayin etme iradesini kazandığını vurguladı. Atatürk’ü anlamanın, sadece tarihsel başarıları hatırlamak olmadığını; bunun ötesinde ortaya konan akılcı düşünce ve çağdaşlaşma hedefinin günümüz koşullarında da yaşatılması gerektiğini belirtti.

Bursa TB’nin sorumluluğu ve gelecek vizyonu:

Bursa Ticaret Borsası olarak kurumlarının, Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefine katkı sağlama misyonunu benimseyerek üretimi, girişimciliği, ticareti ve ekonomik kalkınmayı desteklemeyi bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Özhan, bu sorumluluğu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha büyük bir kararlılıkla yerine getireceklerini söyledi. Mesajında, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ileri taşınmasının, genç kuşaklara daha güçlü bir Türkiye bırakmanın öncelik olduğunu kaydetti.

Özhan, sözlerini Atatürk, silah arkadaşları ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını anarak noktaladı. Mesajında, "Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

BURSA TİCARET BORSASI (BURSA TB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM ÖZHAN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANMA MESAJI YAYIMLADI.