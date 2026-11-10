Balıkesir'de Atatürk 99. ölüm yıldönümünde saygıyla anıldı

Balıkesir'de anma töreni

Balıkesir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 99. ölüm yıldönümünde, saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Sirenle başlayan saygı:

Sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar bulunduğu yerde durdu ve saygı duruşuna geçti; alanda kısa süreli bir sessizlik yaşandı.

Trafikteki katılım:

Trafikte seyreden sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı; bu görüntüler şehir içindeki bazı noktalarda gözlendi.

BALIKESİR'DE ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATININ YIL DÖNÜMÜ NEDENİ İLE 9'U 5 GEÇE ÇALAN SİRENLERLE BİRLİKTE 1 DAKİKALIĞINA HAYAT DURDU.