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Balıkesir'de Atatürk 99. ölüm yıldönümünde saygıyla anıldı

Balıkesir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 99. ölüm yıldönümünde saat 09.05'te çalan sirenlerle bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi; trafikteki vatandaşlar araçlarından indi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Balıkesir'de Atatürk 99. ölüm yıldönümünde saygıyla anıldı

Balıkesir'de anma töreni

Balıkesir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 99. ölüm yıldönümünde, saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Sirenle başlayan saygı:

Sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar bulunduğu yerde durdu ve saygı duruşuna geçti; alanda kısa süreli bir sessizlik yaşandı.

Trafikteki katılım:

Trafikte seyreden sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı; bu görüntüler şehir içindeki bazı noktalarda gözlendi.

BALIKESİR&#039;DE ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK&#039;ÜN VEFATININ YIL DÖNÜMÜ NEDENİ İLE 9&#039;U 5 GEÇE ÇALAN...

BALIKESİR'DE ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATININ YIL DÖNÜMÜ NEDENİ İLE 9'U 5 GEÇE ÇALAN SİRENLERLE BİRLİKTE 1 DAKİKALIĞINA HAYAT DURDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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