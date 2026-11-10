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Osmaniye’de çekiç sesleri sustu, ustalar ve çıraklar Ata’sını andı

Düziçi Sanayi Sitesi'nde 09.05'te çekiç ve makine sesleri kesildi; ustalar, çıraklar ve vatandaşlar dev bayraklarla bir dakikalık saygı duruşu yaptı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmaniye’de çekiç sesleri sustu, ustalar ve çıraklar Ata’sını andı

Düziçi sanayi sitesinde anma

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sanayi sitesi esnafı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde çekiç ve makine sesleri tamamen kesildi; ustalar, çıraklar ve müşteriler iş yerlerinin önünde toplandı.

Bayraklar ve tek sesli an

Sanayi esnafı dev Türk bayrakları açtı ve bir araya gelenler 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi. Sessizlik anında omuz omuza duran ustalar ve çıraklar duygusal anlar yaşadı, ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Görüntülerde birlik ve saygı

Çarkların durduğu, aletlerin sustuğu bu anlar, sanayi sitesinde dayanışma ve saygının simgesi olarak kayda geçti. Katılımcılar arasında müşterilerin de bulunması, anmanın toplumun farklı kesimlerinde karşılık bulduğunu gösterdi.

OSMANİYE’DE ÇEKİÇ SESLERİ SUSTU, USTALAR VE ÇIRAKLAR ATA’SINI ANDI

OSMANİYE’DE ÇEKİÇ SESLERİ SUSTU, USTALAR VE ÇIRAKLAR ATA’SINI ANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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