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Elazığ’da 88. yıldönümünde Atatürk anısına saygı buluşması

Elazığ Valiliği önündeki törenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında çelenk sunumu ve 09.05’te saygı duruşuyla anıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:47

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Elazığ’da 88. yıldönümünde Atatürk anısına saygı buluşması

Elazığ’da 88. yıldönümünde Atatürk anısına saygı buluşması

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Elazığ’da düzenlenen törenle yad edildi. Tören, Elazığ Valiliği önündeki meydanda yapıldı ve resmi temsilciler ile vatandaşlar bir araya geldi.

Törenin akışı:

Etkinlikte ilk olarak Elazığ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çelenkler sırasıyla Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Ümit Durmaz ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından sunuldu.

Saygı anı ve katılımcılar:

Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte katılımcılar saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu. Törene Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güray Şahin, Vali Yardımcısı Armağan Turan, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, katılımcıların anma törenine gösterdikleri yoğun katılımla son buldu; etkinlik boyunca saygı ve birlik mesajları öne çıktı.

ELAZIĞ VALİLİĞİ ÖNÜNDEKİ MEYDANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENDE, ATATÜRK ANITI&#039;NA ÇELENK SUNUMU...

ELAZIĞ VALİLİĞİ ÖNÜNDEKİ MEYDANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENDE, ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNUMU YAPILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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