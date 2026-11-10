Kavacık'ta hidrolik arızası sonrası tır devrildi, sürücü hastanelik oldu

Kaza detayları:

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Kavacık köyünde, orman yolundan iniş sırasında bir tırın fren sisteminde meydana gelen arıza kazaya neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Emrah M. idaresindeki 11 ACV 884 plakalı ve Federal Mermer Ocağı'na ait tırın fren hidrolikleri boşaldı. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafına devrildi.

Sürücünün müdahalesi ve sağlık durumu:

Kaza öncesinde araçtan çıkmayı başaran sürücü Emrah M. yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, ilk etapta Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'e sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak jandarma ve ilgili birimler tarafından adli tahkikat başlatıldı. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için tırın fren sistemi ve yol koşulları üzerine inceleme yapılacağı bildirildi.

BİLECİK’TE FRENLERİ BOŞALAN TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI