Koruma altındaki çocuklar okçulukla özgüven ve hedefi 12’den yakalıyor

okçuluk eğitimleriyle çocuklarda yeni beceriler

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, düzenlenen okçuluk antrenmanlarıyla hem fiziksel hem de kişisel gelişim olanakları elde ediyor. Program, çocukların spor aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine ve günlük hayatta ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine imkân sağlıyor.

antrenmanların sağladığı kazanımlar:

Çalışmalar, çocukların el-göz koordinasyonu, konsantrasyon ve dayanıklılık gibi fiziksel yeteneklerini güçlendirirken; sabır, özgüven ve dikkat gibi duygusal ve bilişsel becerilerin de pekişmesine yardımcı oluyor. Program kapsamında yapılan rutin antrenmanlar sayesinde çocuklar hedefe odaklanma alışkanlığı kazanıyor ve pratikle ilerleme sağlıyor.

uygulama ve destek:

Uygulamalar Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor ve çocuklara düzenli antrenman imkânı sunuluyor. Sahada görülen ilerlemeler arasında çocukların hedefi 12’den vurması da yer alıyor; bu tür somut başarılar motivasyonu artırıyor.

Nejat İlhan, programın çocukların gelişimindeki rolünü şu sözlerle özetledi: Okçuluk sayesinde yalnızca hedefi vurmayı değil; sabırlı olmayı, dikkatini toplamayı, özgüven kazanmayı ve kendine inanmayı da öğrenen çocuklarımızın ilgi ve istekleri doğrultusunda gelişimleri desteklenmeye devam ediyor.

Yetkililer, okçuluk gibi disiplin gerektiren sporların koruma altında bulunan çocukların sosyal uyumuna ve ilerleyen yıllarda yaşam becerilerine olumlu katkı sağladığını belirtiyor. Programın sürece yaygınlaştırılması ve çocukların ilgileri doğrultusunda farklı branşlara yönlendirilmesi hedefleniyor.

BİLECİK’TE ÇOCUKLAR OKÇULUKLA HEDEFİ 12’DEN VURUYOR