Erzurum'da 09.05'te iki dakikalık saygı: 10 kasım Atatürk'ü andı

Erzurum'da 10 Kasım anma törenleri

Erzurum'da 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle sabah saatlerinde bir dizi anma etkinliği gerçekleştirildi. Havuzbaşı kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde şehirdeki sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Resmi tören ve katılımcılar:

Anma programı, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen törenle devam etti. Törene Erzurum Valisi Aydın Baruş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anlam ve katılım:

Sabah yapılan çelenk sunumu ile 09.05'te gerçekleştirilen iki dakikalık saygı duruşu, günün en anlamlı anları olarak öne çıktı. Etkinlikler, kurumların ve halkın Atatürk'ü anma geleneğini birlikte sürdürdüğünü gösterdi ve törenler üniversitedeki programla sona erdi.

10 KASIM ATATÜRK'ÜN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ ANISINA ERZURUM'DA BİR DİZİ ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.