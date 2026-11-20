Ayvalık liman hudut kapısında yangın tatbikatı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Ayvalık Liman Hudut Kapısı'nda planlı bir yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatın uygulanışı:

Tatbikata 3 itfaiye aracı ve 10 itfaiye personeli katıldı. Çalışmada, liman hudut kapısında çıkabilecek yangın senaryolarına göre müdahale ve söndürme aşamaları uygulamalı olarak gösterildi.

Senaryo kapsamında ekipler, olay yeri güvenliği, su temini ve müdahale düzeni kurma gibi temel adımları denedi. Uygulamalı eğitim sırasında ekiplerin saha içi koordinasyonu ve görev paylaşımı test edildi.

Bilgilendirme ve hedefler:

Tatbikatın ardından katılımcılara yangın sonrası izlenmesi gereken doğru hareket tarzları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimle, bir yangın durumunda ekiplerin müdahale hazırlığının ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.

Yerel müdahalelerin etkinliğini artırmaya yönelik bu tür çalışmalar, liman gibi kritik altyapılarda risk yönetimi ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

AYVALIK LİMAN HUDUT KAPISI’NDA YANGIN TATBİKATI