Ayvalık'ta, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen Açık Mikrofon Söyleşisi'nde çocuklar duygu, düşünce ve taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Etkinlik, Çoluk Çocuk Ayvalık Sanat Festivali programı içinde gerçekleşti ve yoğun ilgi gördü.

etkinlikten görüntüler:

Günün başlangıcında sahneyi alan Zeytin Çekirdekleri Orkestrası kısa bir konser verdi. Konserin ardından mikrofon çocuklara açıldı; küçük katılımcılar sırasıyla söz alarak hayallerini, okul, oyun alanları ve gündelik yaşamlarına ilişkin görüşlerini dile getirdi. Atmosfer samimi ve katılımcı odaklıydı.

çocukların talepleri ve mesajları:

Çocuklar konuşmalarında hem bireysel beklentilerini hem de birlikte daha iyi bir çevre ve eğitim ortamı isteğini paylaştı. Söyleşide öne çıkan konular arasında oyun alanlarının geliştirilmesi, güvenli sokaklar ve seslerinin karar mekanizmalarına yansıtılması isteği vardı. Etkinlik, çocukların aktif katılımını teşvik eden bir platform sundu.

başkanın değerlendirmesi:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin etkinlikte çocukların aktardığı önerileri değerlendireceklerini ve onların sesini karar süreçlerine taşımayı sürdüreceklerini belirtti. Ergin, çocukları dinlemenin ve geleceklerine birlikte yön vermenin önemli bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı ve Zeytin Çekirdekleri Orkestrası'na performansları için teşekkür etti.

Organizatörler, benzer katılımcı söyleşilerin devam edeceğini ve çocukların görüşlerinin yerel politika ve projelere yansıtılması için adımlar atılacağını açıkladı.

AYVALIK’TA ÇOCUKLARIN SESİ AÇIK MİKROFONDA YÜKSELDİ