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Ayvalık ticaret odasında mavi liste çoğunluğu sağladı, yönetim seçimine hazırlanıyor

Ayvalık Ticaret Odası seçiminde mavi liste 16, beyaz liste 8 sandalye kazandı; 1.283 üyenin oy kullandığı sonuçlar oda yönetiminin belirlenmesini bekliyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ayvalık ticaret odasında mavi liste çoğunluğu sağladı, yönetim seçimine hazırlanıyor

seçimde genel sonuçlar:

Ayvalık Ticaret Odası (ATO) yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirlemek için yapılan seçimi tamamladı. Toplam 1.283 üyeden oluşan katılımın kaydedildiği yarışta; Halil Aykut’un mavi listesi mecliste 16 sandalye elde ederken, mevcut başkan Ali Uçar’ın beyaz listesi 8 sandalye ile kaldı. Sonuç, mavi listenin yeni yönetimin belirlenmesi sürecinde üstün konuma gelmesine yol açtı.

meslek grubu bazlı dağılım:

Seçimler dokuz meslek grubunda yapıldı ve meslek komitelerindeki üstünlükler yeni meclis yapısını şekillendirdi. İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan sayımın grup bazındaki sonuçları şöyle oluştu:

1. Meslek Grubu: Beyaz Liste 53, Mavi Liste 51. Bir oy geçersiz sayıldı.

2. Meslek Grubu: Mavi Liste 39, Sarı Liste 20, Beyaz Liste 11.

3. Meslek Grubu: Beyaz Liste ve Mavi Liste 34’er oy aldı; eşitliğin ardından yapılan kura ile Mavi Liste’den üç isim asil meclis üyesi olarak belirlendi.

4. Meslek Grubu: Mavi Liste 42, Beyaz Liste 24. Dört oy geçersiz sayıldı.

5. Meslek Grubu: Mavi Liste 42, Beyaz Liste 19.

6. Meslek Grubu: Mavi Liste 116, Beyaz Liste 45.

7. Meslek Grubu: Beyaz Liste 18, Mavi Liste 17.

8. Meslek Grubu: Beyaz Liste 82, Mavi Liste 79. Dört oy geçersiz sayıldı.

9. Meslek Grubu: Mavi Liste 57, Beyaz Liste 27. Bir oy geçersiz sayıldı.

kura, eşitlik ve yeni yönetim süreci:

Seçimlerin dikkat çeken anlarından biri 3. meslek grubunda yaşanan eşitlik oldu. Her iki liste 34’er oy alınca ilçe seçim kurulu nezaretinde yapılan kura sonucu mavi listeden üç asil üye belirlendi. Bu sonuç, mavi listenin mecliste çoğunluğu ele geçirmesinde belirleyici rol oynadı.

Bazı meslek gruplarında beyaz listenin üstünlüğü görülse de, toplamda 16 sandalyeye ulaşan mavi liste yeni dönem yönetiminin seçilmesinde avantaj sağladı. Meclisteki sandalye dağılımının kesinleşmesinin ardından gözler şimdi yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyelikleri için yapılacak oylamaya çevrildi; yeni oda yönetimi, yeni meclisin gerçekleştireceği seçimle belirlenecek.

AYVALIK’TA ATO’DA MAVİ LİSTE İLE YENİ DÖNEM BAŞLADI

AYVALIK’TA ATO’DA MAVİ LİSTE İLE YENİ DÖNEM BAŞLADI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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