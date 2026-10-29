Selçuklu tıp mirası Kayseri'de amerikalı profesörün hayranlığını topladı

Prof. Dr. Freeman Miller'ın Kayseri ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tarihî ve kültürel mirasına kazandırılan Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, uluslararası bilim insanlarını ağırlamaya devam ediyor. Serebral palsi alanında uluslararası çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Freeman Miller, fizyoterapistlere yönelik düzenlenen bilimsel bir toplantı için geldiği Kayseri'de müzeyi ziyaret ederek dönemin tıp anlayışını ve tedavi uygulamalarını yerinde inceledi.

Müzedeki uygulamalar ve profesörün izlenimleri:

Ziyaret sırasında Prof. Dr. Freeman Miller, müzenin tarihî birikiminden etkilendiğini belirtti. Milller, müzenin barındırdığı kaynakların ve dönem uygulamalarının tıp tarihine katkı sunduğunu vurguladı. Özellikle Selçuklu döneminde uygulandığı düşünülen müzik ve ışık terapisi gibi yöntemlerin, dönemin bağlamında şaşırtıcı ve öğretici olduğunu ifade etti: "Çok ilginç bir geziydi. Kayseri’nin ve hastanenin tarihi hakkında çok şey öğrendim. Burası çok eski bir hastane. Birçok açıdan şaşırdım. Özellikle dönemine göre modern sayılabilecek tedavilere, müzik ve ışık terapisi gibi yöntemlerin burada uygulanmasına şaşırdım. Bu dönemden bugün bile öğrenebileceğimiz şeyler var. Gerçekten çok şaşırdım."

Müze koleksiyonu, yenileme çalışmaları ve koruma:

Müze, tıp tarihi açısından büyük önem taşıyan ve 800 yılı aşkın geçmişe sahip tarihî yapıların sağlık hizmetleri, eğitim ve tedavi anlayışının gelişimini yansıtıyor. Ziyaretçilere sunulan sergileme düzeninde toplam 30 sergi bölümü bulunuyor; yürütülen çalışmalar kapsamında 11 bölümde yenileme gerçekleştirildi. Ayrıca müze depolarında yer alan 62 eser de düzenlemelerle ziyaretçi incelemesine açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde kentin tarihî ve kültürel değerlerini koruyarak turizme kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu çabalar, Anadolu'nun sağlık tarihini günümüz ziyaretçileriyle buluşturan müzenin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlıyor.

Hunat Medresesi incelemesi:

Prof. Dr. Freeman Miller, müze ziyaretinin ardından Anadolu Selçuklu dönemi eserlerinden olan Hunat Medresesi Kültür ve Sanat Merkezini de gezerek merkezin tarihî dokusu hakkında bilgi aldı. Ziyaret, Kayseri'nin tıp tarihi ve mimari mirasının uluslararası ilgisini artıran bir etkinlik olarak kayda geçti.

SEREBRAL PALSİ ALANINDAKİ ULUSLARARASI ÇALIŞMALARI VE REFERANS NİTELİĞİNDEKİ TIP KİTAPLARIYLA TANINAN PROF. DR. FREEMAN MİLLER; 800 YILI AŞKIN GEÇMİŞE SAHİP MÜZEYİ ZİYARET EDEREK SELÇUKLU DÖNEMİNİN TIP ANLAYIŞI, TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE SAĞLIK TARİHİNE IŞIK TUTAN UYGULAMALARI YAKINDAN İNCELEDİ.