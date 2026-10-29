Dolar 49,8323 +0,06%
Euro 55,5367 -0,07%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.466,90 -0,38%
EUR/USD 1,1123 -0,30%
Brent Petrol 109,92 -1,54%
--°

Selçuklu tıp mirası Kayseri'de amerikalı profesörün hayranlığını topladı

Serebral palsi uzmanı Prof. Dr. Freeman Miller, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'ni inceleyerek 800 yılı aşkın tıp mirasını değerlendirdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Selçuklu tıp mirası Kayseri'de amerikalı profesörün hayranlığını topladı

Prof. Dr. Freeman Miller'ın Kayseri ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tarihî ve kültürel mirasına kazandırılan Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, uluslararası bilim insanlarını ağırlamaya devam ediyor. Serebral palsi alanında uluslararası çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Freeman Miller, fizyoterapistlere yönelik düzenlenen bilimsel bir toplantı için geldiği Kayseri'de müzeyi ziyaret ederek dönemin tıp anlayışını ve tedavi uygulamalarını yerinde inceledi.

Müzedeki uygulamalar ve profesörün izlenimleri:

Ziyaret sırasında Prof. Dr. Freeman Miller, müzenin tarihî birikiminden etkilendiğini belirtti. Milller, müzenin barındırdığı kaynakların ve dönem uygulamalarının tıp tarihine katkı sunduğunu vurguladı. Özellikle Selçuklu döneminde uygulandığı düşünülen müzik ve ışık terapisi gibi yöntemlerin, dönemin bağlamında şaşırtıcı ve öğretici olduğunu ifade etti: "Çok ilginç bir geziydi. Kayseri’nin ve hastanenin tarihi hakkında çok şey öğrendim. Burası çok eski bir hastane. Birçok açıdan şaşırdım. Özellikle dönemine göre modern sayılabilecek tedavilere, müzik ve ışık terapisi gibi yöntemlerin burada uygulanmasına şaşırdım. Bu dönemden bugün bile öğrenebileceğimiz şeyler var. Gerçekten çok şaşırdım."

Müze koleksiyonu, yenileme çalışmaları ve koruma:

Müze, tıp tarihi açısından büyük önem taşıyan ve 800 yılı aşkın geçmişe sahip tarihî yapıların sağlık hizmetleri, eğitim ve tedavi anlayışının gelişimini yansıtıyor. Ziyaretçilere sunulan sergileme düzeninde toplam 30 sergi bölümü bulunuyor; yürütülen çalışmalar kapsamında 11 bölümde yenileme gerçekleştirildi. Ayrıca müze depolarında yer alan 62 eser de düzenlemelerle ziyaretçi incelemesine açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde kentin tarihî ve kültürel değerlerini koruyarak turizme kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu çabalar, Anadolu'nun sağlık tarihini günümüz ziyaretçileriyle buluşturan müzenin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlıyor.

Hunat Medresesi incelemesi:

Prof. Dr. Freeman Miller, müze ziyaretinin ardından Anadolu Selçuklu dönemi eserlerinden olan Hunat Medresesi Kültür ve Sanat Merkezini de gezerek merkezin tarihî dokusu hakkında bilgi aldı. Ziyaret, Kayseri'nin tıp tarihi ve mimari mirasının uluslararası ilgisini artıran bir etkinlik olarak kayda geçti.

SEREBRAL PALSİ ALANINDAKİ ULUSLARARASI ÇALIŞMALARI VE REFERANS NİTELİĞİNDEKİ TIP KİTAPLARIYLA...

SEREBRAL PALSİ ALANINDAKİ ULUSLARARASI ÇALIŞMALARI VE REFERANS NİTELİĞİNDEKİ TIP KİTAPLARIYLA TANINAN PROF. DR. FREEMAN MİLLER; 800 YILI AŞKIN GEÇMİŞE SAHİP MÜZEYİ ZİYARET EDEREK SELÇUKLU DÖNEMİNİN TIP ANLAYIŞI, TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE SAĞLIK TARİHİNE IŞIK TUTAN UYGULAMALARI YAKINDAN İNCELEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Minik ellerden şehit ailelerine anlamlı 29 Ekim armağanı
images

büyükçekmece'de cumhuriyet coşkusu geleneksel baloda yaşandı
images

Mudurnu'da cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı
images

Tarsus'ta bayraklarla dolu coşku: öğrenciler cumhuriyeti sahnede yaşattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Minik ellerden şehit ailelerine anlamlı 29 Ekim armağanı

Köklere sahip çıkan adım: İspir müzesi cumhuriyet coşkusuyla açıldı

büyükçekmece'de cumhuriyet coşkusu geleneksel baloda yaşandı

Adana'da bir bulvar çöktü: araçlar çukura saplandı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek