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limanda kuyruk sonu görünmeyen ilgi: tcg ışın'a akın

Tekirdağ Ceyport Limanı'nda 29 Ekim'de ziyarete açılan TCG Işın arama kurtarma gemisi, vatandaşların yoğun ilgisiyle uzun kuyruklar oluşturdu.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

limanda kuyruk sonu görünmeyen ilgi: tcg ışın'a akın

limanda yoğun ilgi: ziyaretçi akınıyla karşılanan gemi

Tekirdağ Ceyport Limanı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyarete açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Işın arama kurtarma gemisi, sabah saatlerinden itibaren gelen yoğun katılımla dikkat çekti. Gemiyi görmek isteyen yüzlerce kişi limana akın ederken, girişte metrelerce uzayan kuyruklar oluştu ve kuyruğun sonu gözden kayboldu.

ziyaretin ayrıntıları:

Vatandaşlar, gemiye alınmadan önce sırayla bekledi; personel eşliğinde gerçekleştirilen turlarda ziyaretçilere geminin görevleri, teknik özellikleri ve arama-kurtarma kapasitesi hakkında bilgiler verildi. Güvenlik prosedürleri uygulanarak gerçekleştirilen gezilerde katılımcılar, geminin güvertesinde ve yaşam alanlarında inceleme fırsatı buldu.

Giriş sırasında oluşan uzun kuyruklar nedeni ile ziyaretçiler sabırlı bir şekilde sıralarını bekledi; yetkililer kontrollü kabul ile ziyaret akışını düzenleyerek herkesin gemiyi görmesini sağladı. Ziyaret boyunca çok sayıda fotoğraf çekildi ve geminin donanımı ilgi odağı oldu.

ziyaretçi izlenimleri:

Gemiyi ziyaret eden Volkan Çatalkaya, geminin büyüklüğü ve düzeninden etkilendiğini belirtti. Çatalkaya, personelin kendilerine gerekli bilgileri aktardığını ve gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.

Katılımcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı; etkinlik, kentte bayram coşkusunu denizle buluşturan bir fırsat olarak öne çıktı.

Kuyruğun sonu görünmedi: Gemiye akın ettiler

Kuyruğun sonu görünmedi: Gemiye akın ettiler

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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