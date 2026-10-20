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Ayvalık'ta oy düğümü: beyaz, mavi ve sarı listeler 9 komitede yarışıyor

Ayvalık Ticaret Odası seçimlerinde oy verme işlemi sabah 10.00'da başladı; Beyaz, Mavi ve bağımsız Sarı liste 9 meslek komitesinde yarışıyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ayvalık'ta oy düğümü: beyaz, mavi ve sarı listeler 9 komitede yarışıyor

Ayvalık Ticaret Odası seçimleri başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Ticaret Odası’nın yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirleyecek seçimlerde oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve 17.00'ye kadar sürecek.

Ayvalık iş dünyasının yakından takip ettiği süreçte, aday listeleri ve komite sonuçları odanın yeni dönemdeki yapısını belirleyecek. Sandıkların kapanmasının ardından yapılacak sayımla komite üyelikleri netleşecek.

Aday listeleri ve öne çıkan isimler:

Mevcut Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, Beyaz Liste ile yeniden aday olurken, genç iş insanı Halil Aykut Mavi Liste ile yarışıyor. Seçimler öncesinde kamuoyuna duyurulan bağımsız Sarı Liste ise Mehmet Beşir Eminoğlu öncülüğünde 2. Meslek Komitesi'nde (kuyumcu, emlakçı, sigortacı) yer alarak Beyaz ve Mavi listelere alternatif oluşturdu.

Seçim takvimi ve sonuç sonrası süreç:

Toplam 9 meslek komitesi için gerçekleştirilecek oylamalar sonucunda oda meclisi ve meslek komiteleri üyeleri belirlenecek. Sandıklar kapandıktan sonra yapılacak oy sayımıyla komite sonuçları netleşecek ve bu sonuçlar doğrultusunda yeni yönetim kurulu ile Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçilecek.

Seçimlerin oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor; Ayvalık iş dünyasının yeni dönem temsilcileri sayım sonrası kesinleşecek.

MEVCUT BAŞKAN ALİ UÇAR’IN BEYAZ LİSTESİ İLE BAŞKAN ADAYI HALİL AYKUT’UN MAVİ LİSTESİ ARASINDA...

MEVCUT BAŞKAN ALİ UÇAR’IN BEYAZ LİSTESİ İLE BAŞKAN ADAYI HALİL AYKUT’UN MAVİ LİSTESİ ARASINDA KIYASIYA REKABET YAŞANIYOR

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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