Ayvalık'ta oy düğümü: beyaz, mavi ve sarı listeler 9 komitede yarışıyor

Ayvalık Ticaret Odası seçimleri başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Ticaret Odası’nın yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirleyecek seçimlerde oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve 17.00'ye kadar sürecek.

Ayvalık iş dünyasının yakından takip ettiği süreçte, aday listeleri ve komite sonuçları odanın yeni dönemdeki yapısını belirleyecek. Sandıkların kapanmasının ardından yapılacak sayımla komite üyelikleri netleşecek.

Aday listeleri ve öne çıkan isimler:

Mevcut Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, Beyaz Liste ile yeniden aday olurken, genç iş insanı Halil Aykut Mavi Liste ile yarışıyor. Seçimler öncesinde kamuoyuna duyurulan bağımsız Sarı Liste ise Mehmet Beşir Eminoğlu öncülüğünde 2. Meslek Komitesi'nde (kuyumcu, emlakçı, sigortacı) yer alarak Beyaz ve Mavi listelere alternatif oluşturdu.

Seçim takvimi ve sonuç sonrası süreç:

Toplam 9 meslek komitesi için gerçekleştirilecek oylamalar sonucunda oda meclisi ve meslek komiteleri üyeleri belirlenecek. Sandıklar kapandıktan sonra yapılacak oy sayımıyla komite sonuçları netleşecek ve bu sonuçlar doğrultusunda yeni yönetim kurulu ile Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçilecek.

Seçimlerin oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor; Ayvalık iş dünyasının yeni dönem temsilcileri sayım sonrası kesinleşecek.

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