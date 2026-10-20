Hayrabolu'dan dünyaya açılan biçerdöver parça üreticisi

Hayrabolu merkezli üretim ve dış pazarlara açılma

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde faaliyet gösteren firma, ürettiği biçerdöver tablaları ve yedek parçalarını sadece yurtiçinde değil, aynı zamanda çok sayıda yurtdışı pazarına da sunuyor. Şirketin hedefi, mevcut müşteri ağını genişleterek yeni ülkelere ulaşmak ve tarım makinaları sektöründeki talebe yanıt veren bir tedarikçi konumunu güçlendirmek.

üretim kapasitesi ve istihdam:

Firma, 2011 yılında 75 metrekarelik alanda üretime başladı. Zaman içinde kapasitesini artırarak bugün 5 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapıyor ve bölgeye istihdam sağlıyor. Şirketin verdiği bilgiye göre, şu anda 50 kişiye istihdam sağlanıyor; üretim alanındaki genişleme, siparişlere hızlı cevap verilmesine ve çeşitlenen ürün gamının yönetilmesine imkan tanıyor.

ihracat ağı ve lojistik avantaj:

Firmanın ürünleri, başta Afrika ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Asya pazarlarına gönderiliyor. İhracat yaptığı ülkeler arasında Yunanistan, Polonya, Fransa, Sırbistan, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Moldova, Özbekistan ve Azerbaycan yer alıyor. Tekirdağ’ın limanlara ve demir yolu hatlarına yakınlığı, firmanın lojistik açıdan rekabet avantajı elde etmesini sağlıyor; bu konum, hem maliyetleri düşürmeye hem de teslimat sürelerini kısaltmaya yardımcı oluyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Kırbıyık, şirketin sadece parça üretimi yapmakla kalmayıp aynı zamanda yedek parça ve servis hizmetleriyle de sektördeki ihtiyaçlara yanıt verdiğini belirtiyor. Firma, mevcut pazarların yanında yeni bölgelere açılmak için çalışmaya devam ediyor ve tarım teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek ürün ve hizmetlerini güncelliyor.

Hayrabolu'dan Afrika ve Avrupa'ya biçerdöver parçası ihracatı