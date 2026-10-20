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Konya Ovası'nda hasat yoğunluğu: Karapınar'da pancar, mısır ve siyah havuç öne çıkıyor

Konya Ovası'nda hasat devam ediyor; Karapınar'da şeker pancarı, ayçiçeği ve mısır sürerken, bu yıl ürün portföyüne giren siyah havuç da hasada katıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:42

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Konya Ovası'nda hasat yoğunluğu: Karapınar'da pancar, mısır ve siyah havuç öne çıkıyor

Hasat çalışmaları sahada sürüyor:

Konya Ovası'nda hasat mesaisi devam ediyor. Karapınar ilçesinde üreticiler şeker pancarı, ayçiçeği, mısır ve bu yıl ürün portföyüne giren siyah havuç hasadını sürdürüyor. Karapınar Ziraat Odası yetkilileri ile akademisyenler sahada incelemeler yaparken biçerdöver kontrolleri ve pancar tarlası denetimleri gerçekleştirildi.

Yerel yönetim ve akademinin ortak çalışması:

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner sahadaki çalışmaları değerlendirirken ilçenin tarımsal önemine dikkat çekti. Üner, "Türkiye’de Konya tarımın başkenti olarak anılır. Konya’nın içerilerinde de Karapınar tarım başkenti olarak geçer. Yani bu, bundan önceki yıllarda böyle değildi ama Karapınar çiftçisinin özverili çalışması birim alanda almış olduğu maksimum kalite, maksimum verim bunlar Karapınar çiftçisini ön plana çıkardı ve tarımın merkezi olan yerlerden bir yerde Karapınar’dayız. Tabii şu anda hasadı devam eden ilçemizde özellikle havuç bu sene yeni bir ürün olarak girdi ürün portföyüne Karapınar’da, siyah havuç daha doğrusu. Pancarın hasadı bundan 15-20 gün kadar önce başladı, pancar hasadımız devam ediyor. Ayçiçek hasadı sona doğru gelmeye başladı. Mısır’da daha başlamadı slajlık hasadı yapıldı, danelikler daha yeni yeni hasada başlıyor" dedi.

Şeker pancarının bölgesel rolü:

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi ve oda teknik danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu ise üretim koşulları ve pancarın önemine vurgu yaptı: "Konya Ovası’nda şeker pancarı hasadının yaklaşık 15 gündür devam ettiğini ve son günlerde yoğunlaştığını belirterek, 'Konya’nın Karapınar ilçesinde şeker pancarı hasat tarlasındayız. Tabii şeker pancarı, bölge çiftçimiz için en önemli ürünlerin başında geliyor. Çünkü bölge şeker pancarı yetiştiriciliği için çok uygun. Şeker pancarı için uygun bölgelerde gece sıcaklığı düşük, gündüz sıcaklığının yüksek olması istenir. O yüzden bölge Türkiye’nin en önemli şeker pancarı üretim bölgelerinin başında geliyor. Özellikle Karapınar bölgesi çok sayıda fabrikanın hammaddesini temin ediyor. Tabii bölgede şeker pancarı aynı zamanda önemli bir münavebe ürünü. Çiftçilerimiz 4 yılda bir aynı tarlaya pancar ekiyorlar ve pancar hasat ediyorlar' diye konuştu.

Güllükuyu mevkiindeki pancar tarlasındaki biçerdöver kontrolleri ile mısır tarlası ziyaretleri, hasadın sahada nasıl yürütüldüğüne dair doğrudan bilgi sağladı. Yetkililer, pancar hasadının devam ettiğini, ayçiçeği hasadının sona yaklaştığını, silajlık mısır hasadının tamamlandığını ve dane mısır hasadının yeni yeni başladığını aktardı.

Bu sezon Karapınar'da dikkat çeken bir gelişme ise siyah havucun ürün portföyüne katılması oldu; üreticiler yeni ürünün tarlada performansını ve hasat sürecini takip ediyor. Bölge paydaşları, sürdürülebilir verim ve kalite hedefleri doğrultusunda hasadın izlenmesini ve üreticilere teknik desteğin sürdürülmesini önceliyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE ŞEKER PANCARI HASADI DEVAM EDİYOR.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE ŞEKER PANCARI HASADI DEVAM EDİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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