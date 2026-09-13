Ayvalık'ta yoldan çıkan araç bahçe duvarını aştı, sürücü hafif yaralandı

Ayvalık'ta yol dışına çıkan otomobil bahçeye girdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Şefa Çamlık Mahallesi’nde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi. Olayın oluş nedenine dair resmi bir tespit henüz paylaşılmadı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, sürücünün bulunduğu otomobil sürüş esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye girdi. Araç ve kazanın bulunduğu konumun görüntüleri ilk anda endişe yarattı.

müdahale ve inceleme:

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücünün hafif sıyrıklarla kurtulduğu belirlendi. Olayda ciddi bir yaralanmanın yaşanmaması çevre sakinleri için teselli olurken, yetkililer bölgedeki güvenlik önlemleri ve kaza nedenine ilişkin inceleme başlattı.

KAZA