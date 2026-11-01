Egekent hastanesinden pembe farkındalık ve fidan dağıtımı

egekent hastanesinden farkındalık etkinliği:

Denizli Özel Egekent Hastanesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Merkezefendi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlediği etkinlikle erken teşhisin önemine dikkat çekti. Etkinlik, AVM içinde gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşüyle başladı; yürüyüşün ardından gökyüzüne pembe balonlar bırakıldı ve katılımcılara bilgilendirici materyaller sunuldu.

etkinlikte neler yapıldı:

Organizasyonda hastane personeli vatandaşlara meme kanseri, erken teşhis ve düzenli kontroller hakkında bilgilendirme broşürleri dağıttı. Etkinlik, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütüldü; Bölge Müdürlüğü personeli etkinliğe katılanlara fıstık çamı fidanı hediye ederek hem farkındalık hem de çevresel duyarlılık mesajı verdi. AVM içinde yapılan yürüyüş, balon bırakma anı ve birebir bilgilendirmelerle geniş bir kitleye ulaşılması hedeflendi.

uzmanlardan erken teşhis vurgusu:

Başhekim Dr. Gökhan Peker etkinliğin amacını 'Amacımız daha fazla kadına ulaşmak' sözleriyle özetledi ve meme kanserinde erken teşhisin tedavi başarısını artırdığına dikkat çekti. Dr. Peker, tarama açısından 40 yaş ve sonrası döneminin önemine işaret ederken hastalığın daha genç yaşlarda da görülebildiğini vurguladı ve vatandaşları KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri) birimlerine yönlendirdiklerini belirtti.

Dr. Peker ayrıca geçen yıl Bayramyeri'nde gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşünü hatırlatarak, bu yıl AVM ortamında düzenlenen etkinlikle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini; broşür dağıtımı ve birebir iletişimle toplum bilincinin artırılmasının önemini dile getirdi.

kurum yetkililerinin çağrısı:

Egekent Hastanesi Genel Müdürü Zehra Üstek ise toplumun düzenli kontroller konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve 'Unutmayalım, erken teşhis hayat kurtarır' mesajını paylaştı. Yetkililer, hem kamu kurumları hem de özel sektör iş birlikleriyle bu tür farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

Etkinlik boyunca verilen bilgiler ve dağıtılan materyaller, meme kanserinin belirtilerinin tanınması, düzenli taramaların önemi ve olası bir değişiklikte zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması konularında katılımcıları bilgilendirmeyi hedefledi. Hastane yetkilileri, toplumun mümkün olduğunca geniş kesimlerine ulaşarak erken teşhiste farkındalık yaratmanın öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti.

DENİZLİ ÖZEL EGEKENT HASTANESİ, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA MERKEZEFENDİ İLÇESİNDEKİ BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ. PEMBE BALONLARIN GÖKYÜZÜNE BIRAKILDIĞI ETKİNLİKTE VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRME BROŞÜRLERİ VE FISTIK ÇAMI FİDANLARI DAĞITILARAK ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.