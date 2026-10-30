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Tekirdağ'da TCG Işın ziyaretçi akınına uğradı

29 Ekim'de Ceyport Limanı'nda ziyarete açılan Deniz Kuvvetleri'ne ait arama kurtarma gemisi TCG Işın, gün boyu süren ziyaretlerde 4 bin kişiyi ağırladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:11

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Tekirdağ'da TCG Işın ziyaretçi akınına uğradı

29 Ekim etkinliği Tekirdağ'da ilgi gördü:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ceyport Limanı'nda ziyarete açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma gemisi TCG Işın, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gün boyu süren ziyaretler boyunca limana gelen aileler ve bireyler, gemiyi gezme fırsatı buldu.

Gemide sergilenen donanımlar ve uygulamalar:

Ziyaretçiler, görevli personel eşliğinde geminin güvertesini, kurtarma botlarını ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılan donanımları yakından inceleme imkânı buldu. Personel, yürütülen faaliyetler ve ekipmanların kullanımına dair bilgi vererek ziyaretçilerin sorularını yanıtladı.

Katılım ve bilgilendirme süreci:

Gün boyunca süren ziyaretler kapsamında toplam 4 bin kişi TCG Işın'ı gezdi. Hem bölge halkının hem de bayram için gelen misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, geminin tanıtımı ve deniz güvenliği farkındalığı açısından önemli bir fırsat sundu.

TEKİRDAĞ’DA CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA ZİYARETE AÇILAN DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT ARAMA...

TEKİRDAĞ’DA CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA ZİYARETE AÇILAN DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT ARAMA KURTARMA GEMİSİ TCG IŞIN, 4 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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