Dolar 49,9424 +0,07%
Euro 55,7544 -0,04%
Bist 10.940,80 -2,01%
Altın Gram 6.327,04 -2,26%
EUR/USD 1,1158 -0,20%
Brent Petrol 113,12 +2,09%
--°

Mağazalarda 103 bin bayrakla cumhuriyet coşkusu

Anpa Gross, Cumhuriyet’in 103. yılında Türkiye genelindeki 15 şubesinde 103 bin çocuğa Türk bayrağı vererek milli coşkuyu ailelerle paylaştı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Mağazalarda 103 bin bayrakla cumhuriyet coşkusu

Anpa Gross’ta cumhuriyetin 103. yılı kutlaması

Perakende zinciri Anpa Gross, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Türkiye genelindeki mağazalarında düzenlediği etkinliklerle andı. Mağazalar kırmızı beyaz görsellerle donatıldı, dijital ekranlar ve LED panolarda Cumhuriyet’in kuruluş mücadelesini anlatan mesajlara yer verildi.

Görseller ve mesajlarla vurgulanan bağımsızlık ruhu:

Mağaza içi ekranlarda "Cumhuriyeti böyle kurtardık" ve "Kurtuluş ateşi bir tohum gibi toprağımıza düştü" gibi ifadeler yayımlandı. Kırmızı beyaz temalı görsellerle mağazalarda Cumhuriyet’in kuruluş mücadelesi ve bağımsızlık ruhu ön plana çıkarıldı.

Çocuklara bayrak dağıtımı ve hedeflenen bilinç aktarımı:

Etkinlik kapsamında aileleriyle mağazaları ziyaret eden çocuklara Türk bayrağı hediye edildi. Organizasyonun amacı, Cumhuriyet sevgisini yeni nesillere aktarmak ve millî bayram bilincini güçlendirmek olarak açıklandı.

Anpa Gross Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yeğen yayınladığı mesajda birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Yeğen mesajında şunları belirtti:

"Cumhuriyetimizin 103. yılını milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, aziz milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadelenin, birlik ve beraberlik ruhunun en kıymetli eseridir. Bizler de Anpa Gross ailesi olarak bu anlamlı yıl dönümünde Cumhuriyetimizin coşkusunu çocuklarımızla, ailelerimizle ve milletimizle hep birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştık. Cumhuriyetimizin 103’üncü yılına özel olarak Türkiye genelindeki 15 şubemizde 103 bin yavrumuzu ağırladık, 103 bin al bayrağımızı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ettik. Her bir yavrumuzun gözlerindeki heyecan, ellerinde gururla dalgalandırdıkları ay yıldızlı bayrağımız, bizler için bu anlamlı günün en büyük mutluluğu oldu.

"Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyetimizin yarınları, bugün ellerinde Türk bayrağını gururla taşıyan çocuklarımızın omuzlarında yükselecektir. Bizim için en büyük kazanım, Cumhuriyet sevgisini ve millî değerlerimizi yeni nesillere aktarabilmektir.

"Bu topraklarda üreten, istihdam sağlayan ve ülkemizin geleceğine yatırım yapan bir kuruluş olarak Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerlerin bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz. İnanıyoruz ki ülkemizin en büyük gücü; farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenen milletimizin birlik ve beraberliğidir. Cumhuriyetimizin 103’üncü yılında 103 bin yavrumuzla aynı heyecanı paylaşmak, 103 bin al bayrağımızı minik ellerle buluşturmak bizler için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Bu coşkuyu bizimle paylaşan tüm çocuklarımıza, ailelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Etkinlik, mağaza ziyaretçileri ve çalışanlarla paylaşılan görsel içerikler ile çocuklara verilen bayrakların sembolik değeri üzerinden Cumhuriyet bilincinin yaygınlaştırılmasına odaklandı.

ANPA GROSS, CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ TÜRKİYE GENELİNDEKİ MAĞAZALARINDA...

ANPA GROSS, CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ TÜRKİYE GENELİNDEKİ MAĞAZALARINDA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLERLE KUTLADI. MAĞAZALARINI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATAN MARKET ZİNCİRİ, ÇOCUKLARA BAYRAK HEDİYE EDEREK CUMHURİYET BAYRAMI’NIN COŞKUSUNU ÇALIŞANLARI VE ZİYARETÇİLERİYLE PAYLAŞTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tıp dünyası kurultayında yerli üretim ve genç araştırmacılar öne çıktı
images

erdoğan ile caparov: ikili ilişkilerde ticaret, savunma ve enerji önceliği
images

Kardeş şehir temsilcileri Kuşadası'nda Cumhuriyet coşkusunu paylaştı
images

Tekirdağ'da TCG Işın ziyaretçi akınına uğradı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Depremzede adliye çalışanı Amasya'da bisiklet kazasında yaşamını yitirdi

Minik kaşiflerin başkent keşfi: Anıtkabir'den TBMM salonlarına

TDT çatısı altında aile ve kadını güçlendirme hedefiyle ilk yüksek onur kurulu Çankaya'da toplandı

Beyşehir'de gübre tedarik zinciri denetlendi: üreticilere bilinçlendirme

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek