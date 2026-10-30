Mağazalarda 103 bin bayrakla cumhuriyet coşkusu

Anpa Gross’ta cumhuriyetin 103. yılı kutlaması

Perakende zinciri Anpa Gross, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Türkiye genelindeki mağazalarında düzenlediği etkinliklerle andı. Mağazalar kırmızı beyaz görsellerle donatıldı, dijital ekranlar ve LED panolarda Cumhuriyet’in kuruluş mücadelesini anlatan mesajlara yer verildi.

Görseller ve mesajlarla vurgulanan bağımsızlık ruhu:

Mağaza içi ekranlarda "Cumhuriyeti böyle kurtardık" ve "Kurtuluş ateşi bir tohum gibi toprağımıza düştü" gibi ifadeler yayımlandı. Kırmızı beyaz temalı görsellerle mağazalarda Cumhuriyet’in kuruluş mücadelesi ve bağımsızlık ruhu ön plana çıkarıldı.

Çocuklara bayrak dağıtımı ve hedeflenen bilinç aktarımı:

Etkinlik kapsamında aileleriyle mağazaları ziyaret eden çocuklara Türk bayrağı hediye edildi. Organizasyonun amacı, Cumhuriyet sevgisini yeni nesillere aktarmak ve millî bayram bilincini güçlendirmek olarak açıklandı.

Anpa Gross Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yeğen yayınladığı mesajda birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Yeğen mesajında şunları belirtti:

"Cumhuriyetimizin 103. yılını milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, aziz milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadelenin, birlik ve beraberlik ruhunun en kıymetli eseridir. Bizler de Anpa Gross ailesi olarak bu anlamlı yıl dönümünde Cumhuriyetimizin coşkusunu çocuklarımızla, ailelerimizle ve milletimizle hep birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştık. Cumhuriyetimizin 103’üncü yılına özel olarak Türkiye genelindeki 15 şubemizde 103 bin yavrumuzu ağırladık, 103 bin al bayrağımızı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ettik. Her bir yavrumuzun gözlerindeki heyecan, ellerinde gururla dalgalandırdıkları ay yıldızlı bayrağımız, bizler için bu anlamlı günün en büyük mutluluğu oldu.

"Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyetimizin yarınları, bugün ellerinde Türk bayrağını gururla taşıyan çocuklarımızın omuzlarında yükselecektir. Bizim için en büyük kazanım, Cumhuriyet sevgisini ve millî değerlerimizi yeni nesillere aktarabilmektir.

"Bu topraklarda üreten, istihdam sağlayan ve ülkemizin geleceğine yatırım yapan bir kuruluş olarak Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerlerin bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz. İnanıyoruz ki ülkemizin en büyük gücü; farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenen milletimizin birlik ve beraberliğidir. Cumhuriyetimizin 103’üncü yılında 103 bin yavrumuzla aynı heyecanı paylaşmak, 103 bin al bayrağımızı minik ellerle buluşturmak bizler için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Bu coşkuyu bizimle paylaşan tüm çocuklarımıza, ailelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Etkinlik, mağaza ziyaretçileri ve çalışanlarla paylaşılan görsel içerikler ile çocuklara verilen bayrakların sembolik değeri üzerinden Cumhuriyet bilincinin yaygınlaştırılmasına odaklandı.

ANPA GROSS, CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ TÜRKİYE GENELİNDEKİ MAĞAZALARINDA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLERLE KUTLADI. MAĞAZALARINI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATAN MARKET ZİNCİRİ, ÇOCUKLARA BAYRAK HEDİYE EDEREK CUMHURİYET BAYRAMI’NIN COŞKUSUNU ÇALIŞANLARI VE ZİYARETÇİLERİYLE PAYLAŞTI.