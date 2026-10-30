Kardeş şehir temsilcileri Kuşadası'nda Cumhuriyet coşkusunu paylaştı

Kardeş şehir heyetleri Kuşadası'nda bir araya geldi:

Kuşadası Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yılı kapsamında kente gelen kardeş şehir temsilcilerini bir kahvaltı programında konuk etti. Programa İtalya'nın Gualdo Tadino, Almanya'nın Marl, Litvanya'nın Venionys ve Romanya'nın Sinaia kentlerinden gelen heyetler katıldı. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ve birim müdürleri ev sahipliği yaptı.

Kahvaltıda dostluk ve teşekkürler:

Programda, Kuşadası ile uzun süreli ilişkileri bulunan Almanya'nın eski Marl Belediye Başkanı ve Kuşadası-Marl Kardeş Şehir Derneği Başkanı Werner Arndt ile Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş konuşma yaptı. Arndt, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek 29 Ekim etkinliklerini beğeniyle takip ettiğini ve Kuşadası Belediyesine teşekkür etti.

Kardeşlik projelerinin önemi vurgulandı:

Tahsin Demirtaş, konuşmasında kardeş şehir ilişkilerinin uluslararası düzeyde barış ve iş birliğini güçlendirmedeki rolüne dikkat çekti. Demirtaş, "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine inançlarını vurgulayarak kardeş şehir projelerinin şehirler arası iş birliğini ve kültürel paylaşımı artırdığını belirtti.

Katılımcılar, kutlamaların ardından gerçekleşen kahvaltı vesilesiyle deneyim ve önerilerini paylaştı; ev sahibi kurum olarak Kuşadası Belediyesi, konuk heyetlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve ilişkilerin sürdürüleceği mesajı verildi.

KUŞADASI’NIN İTALYA, ALMANYA, LİTVANYA VE ROMANYA’DAKİ KARDEŞ ŞEHİRLERİNDEN GELEN HEYETLER, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARININ ARDINDAN DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMINDA AĞIRLANDI.