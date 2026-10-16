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Azerbaycan ezgileri Karabük'te yankılanacak: Grup Şuşa 18 Ekim'de

Azerbaycan'ın geleneksel ezgilerini modern düzenlemelerle yorumlayan Grup Şuşa, 18 Ekim'de Karabük 100. Yıl Kültür Merkezi'nde ücretsiz konser verecek.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Azerbaycan ezgileri Karabük'te yankılanacak: Grup Şuşa 18 Ekim'de

Azerbaycan ezgileri Karabük'te sahne alıyor

Grup Şuşa, Azerbaycan müziğinin geleneksel melodilerini modern düzenlemelerle yorumlayarak 18 Ekim Pazar günü Karabük'te sanatseverlerle buluşacak. Konser, Karabük Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

Konser bilgileri:

Etkinlik 18 Ekim Pazar günü saat 18.00'de 100. Yıl Kültür Merkezi'nde başlayacak ve katılımın ücretsiz olduğu açıklandı. Grup Şuşa, programında Azerbaycan'ın kültürel mirasını yansıtan eserleri, geleneksel çalgılar ve modern ritimlerin buluştuğu düzenlemelerle seslendirecek.

Kültürel bağların güçlendirilmesi:

Konser, iki ülke arasındaki ortak tarih ve kültürel değerlerin müzik aracılığıyla paylaşılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehir yaşamında kültür ve sanat faaliyetlerinin önemine değinerek belediyenin farklı kültürleri tanıtan etkinliklere devam edeceğini belirtti.

Çetinkaya, Grup Şuşa'nın konserinin vatandaşlara keyifli bir akşam sunmasını beklediklerini ifade etti ve tüm halkı konsere davet etti. Ücretsiz düzenlenen bu program, geniş bir izleyici kitlesinin Azerbaycan müziğiyle doğrudan temas kurmasını amaçlıyor.

AZERBAYCAN MÜZİĞİNİN GELENEKSEL EZGİLERİNİ MODERN DÜZENLEMELERLE YORUMLAYAN GRUP ŞUŞA, 18 EKİM’DE...

AZERBAYCAN MÜZİĞİNİN GELENEKSEL EZGİLERİNİ MODERN DÜZENLEMELERLE YORUMLAYAN GRUP ŞUŞA, 18 EKİM’DE KARABÜK’TE SAHNE ALACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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