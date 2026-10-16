Esenler film festivalinde kısa filmler 400 bin TL için yarışacak

Esenler Film Festivali başvuruları tamamlandı

Esenler Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen Esenler Film Festivali, bu yıl 11-15 Aralık tarihlerinde 7’nci kez gerçekleştirilecek. Festivalin kısa film etkinlikleri için açılan başvurular sona erdi; toplam başvuru sayısı 770 olarak kaydedildi.

Başvuru dağılımı ve ön eleme süreci:

Kısa Film Yarışması bölümüne 460 film, Kısa Film Yapım Desteği bölümüne ise 310 proje başvurdu. Ön jüri değerlendirmesinin ardından her iki bölümde de finale kalacak adaylar belirlenecek; kısa film yarışmasında ön jüri tarafından seçilecek 10 film festival haftasında ana jüri karşısına çıkarak ödüller için yarışacak.

Kısa Film Yarışması ödülleri:

Kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türlerdeki yapımların yarıştığı Kısa Film Yarışması'nda ana jürinin vereceği ödüller şöyle belirlendi: En İyi Film Ödülü 100 bin TL, ikinciye 80 bin TL, üçüncüye 60 bin TL, Jüri Özel Ödülü sahibine 40 bin TL verilecek. Finale kalan ancak dereceye giremeyen altı filme ise 20'şer bin TL gösterim telifi ödenecek. Böylece yarışma kapsamında toplam 400 bin TL ödül ve gösterim telifi dağıtılacak.

Kısa Film Yapım Desteği ve sağlanan katkılar:

Ulusal kısa film sektöründe yeni yetenekleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Kısa Film Yapım Desteği bölümünde ön jüri değerlendirmesiyle seçilecek 10 proje finale kalacak. Ana jüri kararına göre üç projeye ayrı ayrı 200 bin TL nakdi destek sağlanacak. Finale kalan projeler arasından seçilecek yapımlara nakdi desteğin yanı sıra çeşitli teknik ve üretim destekleri de sunulacak.

Bu kapsamda sağlanacak destekler arasında İstenci Film Prodüksiyon Ekipman Desteği, Floodpost Color Desteği, Floodpost Kurgu Desteği, Holylight Işık Ekipman Desteği, Nova Sound Ses Desteği ve Bureau Karteli Afiş Desteği yer alıyor. Festival, özgün projelerin hayata geçirilmesine katkı sunmayı ve sektöre yeni yetenekler kazandırmayı amaçlıyor.

Seçilen filmler ve projeler, ön jüri ve ana jüri değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra festival programında izleyiciyle buluşturulacak ve ödül töreni festival sürecinde gerçekleştirilecek.

ESENLER BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 7’İNCİ KEZ DÜZENLENECEK OLAN ESENLER FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI SONA ERDİ. YARIŞMA KAPSAMINDA TOPLAM 400 BİN TL ÖDÜL VE GÖSTERİM TELİFİ DAĞITILACAK.