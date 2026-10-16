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Balat'ta yeni bir soluk: CURE Art Gallery çağdaş sanatın kapılarını açtı

Bursa Nilüfer'de açılan CURE Art Gallery, Ahmet Oran ve Ekrem Yalçındağ'ın eserleriyle Balat'ta çağdaş resim sahnesine yeni bir buluşma alanı sundu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Balat'ta yeni bir soluk: CURE Art Gallery çağdaş sanatın kapılarını açtı

Balat'ta CURE Art Gallery açılışı:

Nilüfer ilçesinde hizmete giren CURE Art Gallery, açılışını Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Özer Matlı ile çok sayıda iş insanı ve sanatseverin katılımıyla gerçekleştirdi. Balat semtindeki galeride düzenlenen sergi, çağdaş resim üretiminden örnekler sunarak bölgeye yeni bir kültür odaklı buluşma alanı kazandırmayı hedefliyor.

İki ustanın çağdaş söyleşisi:

Sergide, hem Türkiye'de hem yurt dışında tanınan ressam Ahmet Oran ile eğitimini Türkiye ve Almanya'da tamamlayan Ekrem Yalçındağ bir araya geliyor. Ahmet Oran, İstanbul ve Viyana'daki sanat eğitiminin izlerini taşıyan çalışmalarında spatula ve kazıyıcılarla uyguladığı boya katmanları sayesinde tuval yüzeyinde çizgi ve renk bantlarının öne çıktığı bir dil kuruyor. Ekrem Yalçındağ ise tekrarlayan bitkisel motifler ve dairesel kompozisyonlarla, küçük fırça darbelerinin oluşturduğu yoğun boya katmanlarıyla kabartılı bir doku ortaya koyuyor. Her iki sanatçının son dönem yapıtlarının yanı sıra sergide ilk kez izleyiciyle buluşan yeni eserleri de yer alıyor.

Ziyaret ve galeri hedefleri:

Sergi 15 Ekim tarihinde başladı ve 12 Kasım 2026 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. CURE Art Gallery, Bursa'da çağdaş sanatın düzenli takip edilebileceği bir platform oluşturmayı amaçlıyor; sergiler, sanatçı buluşmaları ve etkinliklerle sanatseverler, koleksiyonerler ve profesyoneller arasında uzun soluklu ilişkiler kurmayı hedefliyor. Galerinin Balat'taki varlığı, kentin güncel sanat sahnesine katkı sağlamayı ve yerel sanat ortamını canlandırmayı amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BURSA&#039;NIN NİLÜFER İLÇESİNDE KURULAN CURE ART GALLERY, NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, BURSA...

BURSA'NIN NİLÜFER İLÇESİNDE KURULAN CURE ART GALLERY, NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) BAŞKANI ÖZER MATLI İLE ÇOK SAYIDA İŞ İNSANI VE SANATSEVERİN KATILDIĞI SERGİYLE AÇILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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