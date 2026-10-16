Türk edebiyatçıları Kayseri'de ortak mirası konuştu

Kayseri'de buluşma: Türk dünyasının edebiyat temsilcileri bir araya geldi

Talas Belediyesi'nin öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması, Türk dünyasının önemli edebiyatçılarını ve kültür temsilcilerini Kayseri'de bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen program çerçevesinde heyet, sırasıyla Talas Belediyesi, Kayseri Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığına ziyaretlerde bulunarak ortak edebiyat mirası ve kültürel dayanışma mesajları paylaştı.

Talas ziyaretinde edebiyatın birleştirici gücü:

Heyet, ilk olarak Talas Belediyesini ziyaret etti; burada Talas Belediye Başkan Vekili Murat İlhan tarafından karşılandı. Başkan Vekili ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek heyeti karşıladı. Heyet adına söz alan Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, buluşmanın amacını Türk dünyası arasındaki kültürel bağları güçlendirmek, ortak edebiyat mirasını yaşatmak ve kardeşlik ilişkilerini pekiştirmek olarak özetledi.

Valilik ve jandarma ziyaretleriyle tamamlanan program:

Talas ziyaretinin ardından heyet Kayseri Valiliği'ne geçti ve Vali Gökmen Çiçek ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen görüşmede heyet üyeleri Valiye çeşitli hediyeler takdim etti ve ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sonlandırıldı. Programın son durağında ise heyet, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ile görüştü; buradaki görüşme de hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

Etkinlik, farklı coğrafyalardan gelen şair ve yazarların bir araya gelerek ortak sözlü ve yazınsal mirası gündeme taşıması; kurumlar arası ziyaretlerle de bu mirasın yerelden merkeze uzanan bir birliktelik mesajı olarak pekiştirilmesi açısından önem taşıyor.

TALAS BELEDİYESİ’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE BU YIL İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRK DÜNYASI ŞAİR VE YAZARLAR BULUŞMASI, TÜRK DÜNYASININ ÖNEMLİ EDEBİYATÇILARINI VE KÜLTÜR TEMSİLCİLERİNİ KAYSERİ’DE BİR ARAYA GETİRDİ