Dolar 48,4299 0,00%
Euro 56,3562 +0,19%
Bist 14.137,76 +0,89%
Altın Gram 6.970,32 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Azerbaycan'dan Aziz Sancar'a şöhret nişanı: bilimsel iş birliğine katkı

Prof. Dr. Aziz Sancar, İlham Aliyev tarafından imzalanan kararnameyle, uluslararası bilimsel ve insani iş birliğine yaptığı katkılar nedeniyle Şöhret Nişanı ile ödüllendirildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Azerbaycan'dan Aziz Sancar'a şöhret nişanı: bilimsel iş birliğine katkı

Ödül kararı:

Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel ödüllü Türk bilim insanı olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamayla Şöhret Nişanı'na layık görüldü. Açıklamada, ödül kararının İlham Aliyev tarafından imzalandığı belirtildi ve takdirin gerekçesi olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası bilimsel ve insani iş birliğinin güçlendirilmesine yapılan özel katkılar gösterildi.

Gerekçe ve önemi:

Resmî gerekçede, Sancar’ın uluslararası platformlardaki çalışmaları ve iş birliklerini destekleyen çabalarının ön plana çıktığı vurgulandı. Böyle bir devlet nişanı, bilim insanlarının ülkeler arası diyalog ve ortak projelere yaptıkları katkının resmî olarak tanınması anlamına geliyor.

Bilim diplomasisi açısından değerlendirme:

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ödüllendirilmesi, bilimsel başarıların yanı sıra akademik ilişkiler ve insani iş birliklerinin güçlendirilmesinin de önemsendiğini gösteriyor. Bu tür ödüller, bilim insanlarının uluslararası platformlardaki görünürlüğünü artırırken, karşılıklı iş birliğinin teşvik edilmesine de katkı sağlıyor.

Türkiye’nin bilim dünyasındaki önde gelen isimlerinden biri olan Sancar’a verilen bu nişan, hem bireysel bir takdir hem de iki ülke arasındaki bilimsel temasların değerine işaret eden sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor.

NOBEL ÖDÜLLÜ TÜRK BİLİM İNSANI PROF. DR. AZİZ SANCAR (ARŞİV)

NOBEL ÖDÜLLÜ TÜRK BİLİM İNSANI PROF. DR. AZİZ SANCAR (ARŞİV)

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kabine gündemi Erdoğan başkanlığında ele alınmak üzere toplandı
images

Çivril’de belediye otobüsleriyle ilçede yeni bir ulaşım dönemi başladı
images

Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başladı
images

Kilis’te AK Parti programında Akbaşoğlu'ndan terörsüz Türkiye ve enerji vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yığılca'da Yedigöller grup yolu modernleşiyor, 15 köy ulaşım kolaylığına kavuşuyor

Yükselen'de yerel hayatı belgeleyen köy müzesi açıldı

Geleceğe ok çeken proje: Tokat’ta okçuluk eğitimi başladı

Darende'de ileri tetkik için 72 yaşındaki kadın hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti