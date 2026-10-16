Diyarbakır'da minikler dengbêj, tiyatro ve tarihi mekanlarla kent kültürünü keşfetti

Etkinlikler kent kültürüne farkındalık kazandırmayı amaçladı:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukların sanatsal gelişimini desteklemek ve kent kültürünü tanımalarını sağlamak amacıyla bir dizi program düzenledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikler tiyatro gösterisinden tarihi mekan gezilerine, dengbêj buluşmasından sonbahar programına kadar uzandı.

Tiyatro gösterisi: interaktif ve çok disiplinli bir sahne deneyimi

Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi Mehmet Emin Yalçınkaya Sahnesi’nde sergilenen oyun, Yasin Yürekli tarafından 5 yaş ve üzerindeki çocuklar için yazılan Aklım Karıştı idi. Oyunda akrobasi, çağdaş mim, hikâye anlatıcılığı ve palyaço teknikleri bir araya getirildi; çocuklar sahnede pasif izleyici olmaktan çıkarak hikâyenin bir parçası haline geldi. Etkinliğe 227 çocuk ve eğitmenleri katıldı; gösteri aracılığıyla verilen öğretici mesajlar ve eğlenceli sahneler, katılımcılarda hem sanatsal merak hem de sosyal etkileşim becerisi geliştirdi.

Tarihi mekan gezisi ve yerel mimariyle tanışma:

Program kapsamında Bağcılar ve 450 Evler Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde eğitim alan 5 yaş grubu çocuklardan oluşan 50 çocuk, Sur ilçesindeki tarihi mekanları gezdi. Gezide ilk durak Balıkçılarbaşı’nda bulunan Diyarbakır şehir minyatürü oldu; burada çocuklar kentin mimari dokusunu ölçekli maketler üzerinden gözlemleme fırsatı buldu. Ardından Cemil Paşa Konağı ziyaret edilerek, katılımcılara Diyarbakır’ın geleneksel yaşam kültürü ve konut mimarisi hakkında bilgiler aktarıldı. Gezi, çocukların yaşadıkları kentin tarihini somut örneklerle tanımasına hizmet etti.

dengbêj buluşması ve sonbahar etkinliği:

Kültürel mirasa yönelik farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen buluşmalardan biri Dengbej Evi’nde gerçekleşti. Burada çocuklar, Kürt sözlü kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel kilamları canlı olarak dinledi ve dengbejlerin ezgilerine eşlik etme fırsatı buldu. Tarihi mekanın atmosferi, dinlenen türkü ve destanların aktarımında etkili bir arka plan sağladı. Ayrıca Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda düzenlenen "Hoş Geldin Sonbahar" programı, çocukların mevsim değişimini farklı aktivitelerle deneyimlemelerine ve sosyal yaşama katılımlarının desteklenmesine hizmet etti.

Bu kapsamlı program, hem sanat hem de kültürel miras ekseninde çocuklara çok boyutlu deneyimler sunarak, kent kimliğinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağladı. Etkinlikler, çocukların öğrenme süreçlerini oyun ve deneyimle birleştirirken, toplumsal katılıma yönelik farkındalığı da güçlendirdi.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN SANATSAL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK, KENT KÜLTÜRÜNÜ TANIMALARINI SAĞLAMAK VE KÜLTÜREL MİRASA YÖNELİK FARKINDALIKLARINI ARTIRMAK AMACIYLA TİYATRO GÖSTERİSİ, TARİHİ MEKÂN GEZİSİ, DENGBÊJ BULUŞMASI VE SONBAHAR ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ.