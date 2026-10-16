Çarşamba’da tarım ve iş birliğiyle yerel ekonomiye ivme kazandırma hedefi

ziyaretin odağı:

Çarşamba Müftüsü Cemal Uzun ile ÇARGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Sel ve dernek yönetimi, 1 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Selim Yılmaz ve Borsa Meclisine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde yeni yönetime başarı dilekleri iletilirken ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine ilişkin beklentiler de masaya yatırıldı. Görüşmelerde kurumlar arası iletişim ve birlikte çalışma mekanizmalarının güçlendirilmesi vurgulandı.

tarım potansiyeli ve yerel ticaret:

Gündemde öncelikli olarak Çarşamba’nın tarımsal üretim potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi yer aldı. Katılımcılar, tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması, ürün pazarlama kanallarının iyileştirilmesi ve yerel ticaretin güçlendirilmesinin ilçenin sürdürülebilir kalkınması için belirleyici olacağı görüşünü paylaştı.

Bu çerçevede, üreticilerle ticaret kuruluşları arasındaki koordinasyonun artırılmasının, lojistik ve pazarlama altyapısının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

genç girişimciler ve iş birliği beklentileri:

Toplantıda ayrıca genç girişimcilerin ilçe ekonomisine kazandırılması konusu ön plana çıktı. Katılımcılar, genç iş insanlarının desteklenmesi ve teşvik edilmesinin yerel dinamizmi yükselteceğini belirtti.

Selim Yılmaz, ziyaret için teşekkür ederek ilçenin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların önemini vurguladı ve kurumlar arası diyalogun sürdürülebilir projelere dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

ÇARŞAMBA MÜFTÜSÜ CEMAL UZUN İLE ÇARŞAMBA GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ÇARGİAD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDOĞAN SEL VE DERNEK YÖNETİMİ, 1 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLERİN ARDINDAN ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN SELİM YILMAZ VE BORSA MECLİSİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.