Gençlerin atıkları düşünceyle dönüştürdüğü sergi Atatürk Üniversitesi'nde

İletişim Fakültesi’nde çevre odaklı sergi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, çevre bilincini güçlendirmek ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla 'Sürdürülebilir Yaşam İçin Geri-Dönüşüm' başlıklı sergi açıldı. Genç PR-AD tarafından hazırlanan etkinliğin küratörlüğünü Prof. Dr. Derya Öcal üstlendi. Açılışa İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış kurdelesi, Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, Gamze İspirli ve Yaşar Özen tarafından birlikte kesildi. Tören sonrası davetliler sergiyi gezerek öğrenci çalışmaları hakkında bilgi aldı ve eserleri inceledi. Etkinlik, fakülte içi katılımın yanı sıra toplumsal farkındalık oluşturma hedefiyle planlandı.

Serginin hedefi ve yaklaşımı:

Küratör Prof. Dr. Derya Öcal, çalışmanın amacını sürdürülebilir yaşam ve çevre konusunda farkındalık yaratmak olarak açıkladı. Öcal, günlük hayatta işlevini yitirmiş görülen malzemelerin farklı bir bakışla yeniden değerlendirilebileceğini belirterek geri dönüşümün yalnızca atıkların yeniden kullanılması değil; tüketim alışkanlıklarının sorgulanması ve kaynakların bilinçli kullanılması olduğunu vurguladı.

Gençlerin üretkenliği ve eğitimsel boyut:

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, üniversitelerin sadece akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını; toplumsal sorunlara yönelik farkındalık oluşturma sorumluluğu taşıdıklarını söyledi. Taşçıoğlu, öğrencilerin teorik bilgilerini sosyal sorumluluk bilinciyle birleştirmelerinin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını ve bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık yarattığını ifade etti.

Sergi, "atıkların sanata, fikirlerin ilhama dönüştüğü" anlayışıyla düzenlendi. Farklı atık malzemelerden üretilen özgün işler, ziyaretçilere hem estetik bir deneyim sundu hem de sürdürülebilir yaşam konusunda düşünmeye davet etti. Açılışın ardından gerçekleşen gezide öğrenciler eserlerinin fikirsel süreci ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi verdi; ziyaretçiler de çalışmaların mesajlarını değerlendirdi.

Etkinlik, gençlerin çevre duyarlılığını teşvik etmeyi, geri dönüşümü geniş bir perspektifte ele almayı ve toplumsal bilinç oluşturmayı amaçlayan bir adım olarak kayda geçti.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NDE ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK, GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE GENÇLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK AMACIYLA HAZIRLANAN "SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN GERİ-DÖNÜŞÜM" SERGİSİ AÇILDI.