Aziziye kapalı pazaryerinde hijyen seferberliği

Aziziye kapalı pazaryerinde rutin temizlik yapıldı

Düzce Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmaları kapsamında Aziziye Kapalı Pazaryerinin sebze ve meyve bölümünde rutin yıkama gerçekleştirdi. Çalışmayı, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yürüttü.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler pazaryerinin tezgâh ve zemin alanlarını deterjanla yıkama yöntemiyle temizledi. Uygulamada hijyen standartlarına uygun malzemeler kullanılarak alanda biriken kir ve lekeler giderildi, temiz bir satış ortamı oluşturuldu.

Amaç ve uygulama takvimi:

Düzce Belediyesi, pazaryerlerinde daha temiz bir ortam sağlamak ve pazarcı esnafının faaliyetlerini sürdürebilmesini hedefleyerek bu tür rutin temizlikleri düzenli olarak yürütüyor. Aziziye Kapalı Pazaryeri'nde söz konusu temizlikler pazartesi ve perşembe günleri düzenli olarak yapılıyor.

Belediye yetkilileri, vatandaşların ve esnafın sağlığını korumaya yönelik temizlik çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE BELEDİYESİ, AZİZİYE KAPALI PAZARYERİ’NİN SEBZE VE MEYVE BÖLÜMÜNDE RUTİN TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN PAZARYERİ DETERJANLA YIKANARAK TEMİZLENDİ.