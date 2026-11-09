Aziziye destanı 149. yılında ortak miras vurgusu

Vali Baruş'tan anma mesajı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aziziye Destanı'nın 149. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda 8-9 Kasım 1877 gecesindeki direnişi hatırlattı. Baruş, 93 Harbi'nin onurlu sayfalarından biri sayılan Aziziye olayında şehir halkının kadın-erkek, genç-yaşlı tüm kesimlerinin bir araya gelerek gösterdiği fedakârlığın milletin bağımsızlık iradesinin yazıldığı eşsiz bir destan olduğunu ifade etti.

Aziziye'de halkın birliği

Vali Baruş mesajında, Aziziye Tabyası'nın düştüğü haberinin ardından Erzurumluların taşla, baltayla ve sopayla vatan savunmasına koştuğunu belirtti. Başta Nene Hatun olmak üzere şehrin yiğit evlatlarının iman ve cesaretleri sayesinde bir milletin iradesinin tarihe nakşedildiğini söyleyen Baruş, bu birlikteliğin o dönemde yaşanan yokluk ve imkânsızlıklara rağmen ortaya çıkan kararlılığın sembolü olduğunu kaydetti.

Baruş, Aziziye Destanı'nın yalnızca bir savunma hikâyesi olmadığını, aynı zamanda Erzurum halkının Millî Mücadele döneminde de üstlendiği sorumluluklara zemin hazırladığını aktardı.

Geleceğe taşıma sorumluluğu

Mesajını mirasın korunmasına ayıran Vali Baruş, Aziziye ruhunun yaşatılmasının ve bu kutlu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının ortak bir görev olduğuna dikkat çekti. Baruş, Aziziye ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur sözleriyle çağrısını özetledi ve sözlerini başta Nene Hatun olmak üzere Aziziye Destanı'nın bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anarak tamamladı.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ