Dpü öğrencileri Türk-Çin seramik buluşmasında 11 ödülle döndü

DPÜ'nün uluslararası seramik başarısı:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri, Eskişehir Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Türk-Çin Seramik Kültürleri Buluşması kapsamındaki yarışmada önemli bir başarı elde etti. Yarışmada öğrenciler, geleneksel Türk ve Çin motiflerini çağdaş tasarım anlayışıyla harmanladıkları çini ve seramik çalışmalarıyla jüri takdirini kazandı.

DPÜ ekibi yarışmada 1 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 5 mansiyon olmak üzere toplam 11 ödül aldı. Bu sonuç, üniversitenin seramik eğitimindeki niteliğin ve öğrencilerin yaratıcı üretim kapasitesinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

yarışma ve jüri değerlendirmesi:

Etkinlikte ortaya konan işler, hem teknik ustalık hem de kültürel kodları özgün biçimde yorumlama açısından değerlendirildi. Öğrencilerin sunduğu eserlerde Türk ve Çin kültürlerine ait desen, motif ve renk kullanımları dikkat çekti; jüri, estetik bütünlüğü ve yenilikçi yaklaşımları öne çıkardı. Programa Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Meifen Zhou ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel katıldı. DPÜ adına törende yer alan isimler arasında Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Kahraman ve DPÜ Seramik ve Cam Bölüm Başkanı Prof. Oya Aşan Yüksel bulunuyordu.

kültürel miras ve iş birliği adımları:

Program konuşmalarında, Türk ve Çin seramik kültürleri arasındaki tarihi etkileşimin önemi bir kez daha vurgulandı. Kütahya’nın köklü çini ve seramik üretim geleneğinin korunması ile bu mirasın genç sanatçılar tarafından çağdaş bir dilde yeniden yorumlanmasının gerekliliğine dikkat çekildi. DPÜ tarafı, kültürel mirasın korunmasının yanı sıra eğitim ve üretim süreçlerinde yeni yaklaşımlar geliştirilmesinin altını çizdi.

Etkinlik kapsamında yapılan görüşmeler ve imzalanan iş birliği anlaşmalarıyla iki üniversite arasında ortak sergi, çalıştay, akademik araştırma ve öğrenci odaklı sanat projelerinin geliştirilmesine yönelik adımlar planlandı. Bu tür iş birlikleri, hem öğrencilerin uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırmayı hem de Kütahya’daki geleneksel üretim kültürünü çağdaş sanat pratikleriyle buluşturmayı hedefliyor.

DPÜ öğrencilerinin elde ettiği bu başarı, Kütahya’nın tarihsel çini ve seramik geleneği ile güncel tasarım pratiğinin bir araya gelerek nasıl yeni anlatılar oluşturduğunu göstermesi bakımından önemli bir örnek teşkil ediyor. Genç sanatçıların eserleri, İpek Yolu boyunca gelişen kültürel etkileşimlerin bugün nasıl yeni formlara dönüştürülebileceğine dair somut çalışmalar sundu.

DPÜ ÖĞRENCİLERİ TÜRK-ÇİN SERAMİK YARIŞMASI'NDA 11 ÖDÜL KAZANDI