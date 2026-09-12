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Aziziye'de hizmet ve ziyaretleri yerinde inceleyen vali Aydın Baruş

Vali Aydın Baruş, Aziziye'de aşevi, Aile Destek Merkezi ve Ilıca Termal Tesisleri'ni inceledi; gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Aziziye'de hizmet ve ziyaretleri yerinde inceleyen vali Aydın Baruş

Vali Aydın Baruş'ın Aziziye ziyareti

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aziziye ilçesindeki programı kapsamında bir dizi inceleme ve ziyaret gerçekleştirdi. Program süresince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi, Aile Destek Merkezi ve Ilıca Termal Tesisleri yerinde incelendi; ayrıca ilçede ikamet eden Kıbrıs Gazisi Şahmettin Polat ile Şehit P. Uzm. Çvş. Pehlül Oruk'un ailesi ziyaret edildi.

Aşevi ve sosyal destek çalışmalarının değerlendirilmesi:

Vali Baruş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi'nde yürütülen hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, aşevinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik düzenli yardım ve hizmet organizasyonu ele alındı; Vali Baruş, sunulan hizmetlerin etkinliği ve erişilebilirliğinin devamlılığı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Aile Destek Merkezi'nde eğitim ve üretim faaliyetleri:

Aile Destek Merkezi ziyaretinde kreş, el sanatları ve yiyecek-içecek kursları yerinde gözlemlendi. Vali Baruş, kreşte çocuklarla sohbet etti, kursiyerlerle bir araya gelerek el emeği ürünleri inceledi ve yürütülen kursların hem sosyal destek hem de gelir getirici faaliyet olarak önemine dikkat çekti.

Gazi ve şehit aileleriyle buluşma:

Program kapsamında Vali Baruş, Kıbrıs Gazisi Şahmettin Polat ile Şehit P. Uzm. Çvş. Pehlül Oruk'un ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Baruş, görüşmede devletin gaziler ve şehit yakınlarının yanında olduğuna vurgu yaptı ve her türlü destek taahhüdünü yineledi.

Ilıca Termal Tesisleri'nde inceleme:

Programın son bölümünde Ilıca Termal Tesisleri incelendi; Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar tesislerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapılan incelemelerde tesislerin hizmet kapasitesi ve işleyişine ilişkin gözlemler paylaşıldı.

Vali Aydın Baruş'un Aziziye programına, Aziziye Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal ve Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar eşlik etti. Ziyaretler, ilçedeki hizmetlerin yerinde değerlendirilmesi ve hem sosyal hem de kültürel faaliyetlerin desteklenmesi hedefiyle gerçekleştirildi.

VALİ AYDIN BARUŞ, AZİZİYE İLÇESİNDEKİ PROGRAMI KAPSAMINDA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI...

VALİ AYDIN BARUŞ, AZİZİYE İLÇESİNDEKİ PROGRAMI KAPSAMINDA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI AŞEVİ’Nİ GEZDİ, AİLE DESTEK MERKEZİ VE ILICA TERMAL TESİSLERİ’Nİ İNCELEDİ VE İLÇEDE İKAMET EDEN KIBRIS GAZİSİ ŞAHMETTİN POLAT’I VE ŞEHİT P. UZM. ÇVŞ. PEHLÜL ORUK’UN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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