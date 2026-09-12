Yesemek: taşla konuşan dünyanın en büyük açık hava atölyesi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi, bölgeyi ziyaret edenlere binlerce yıllık bir zanaat ve yaşam izleri sunuyor. UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan alan, yerel turizme katkı sağlarken Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çevre yerleşimlerle birlikte yeniden ilgi odağı oluyor.

Tarih ve atölyenin kökeni:

Müze ve heykel atölyesinin bir bölümünün, kaynaklarda 110 dönüm olarak aktarılan alana yayıldığı ifade edilirken, müze görevlisi Ali Çiçek bu alanın daha geniş olduğunu belirterek genel alanın 250 dönüm civarında olduğunu vurguluyor. Çiçek, atölyenin kuruluşuna ilişkin olarak Hititlerin taş ocağını keşfettiğini ve taşın işlenmeye elverişli olması nedeniyle bu merkezî atölyeyi kurduklarını aktarıyor. Ayrıca alanda, taşın çıkarıldığı noktanın yaklaşık 1 kilometre yukarıda olduğu söyleniyor.

Ziyaretçi profili ve mevsimsel hareketlilik:

Yetkili açıklamalarına göre Yesemek, dünyanın farklı yerlerinden ziyaretçi çekiyor; ancak yaz aylarındaki sıcaklıklar nedeniyle ziyaretlerde durgunluk yaşanıyor. Sezonların hareketlendiği dönemler arasında Eylül-Ekim ile Nisan-Mayıs öne çıkıyor. Ali Çiçek'in aktardığına göre geçen yılki verilerde ortalama ayda 5 bin kişi burayı gezmiş.

Yerel ziyaretçiler de bölgenin önemine dikkat çekiyor. Ahmet Yıldırım, 'Her yaz Gaziantep'in İslahiye ilçesine geliyoruz. Burada gerçekten tarih kokuyor. Terörü ülkemizden uzaklaştırmak, bölge turizmini olumlu etkiler' ifadelerini kullanırken, küçük ziyaretçi Menekşe Miray Yıldırım ise barajı ve müzeyi merak ederek geldiğini ve mekanı çok beğendiğini belirtiyor.

Yesemek, hem taş işçiliğinin tarih içindeki izlerini belgeleyen bir açık hava atölyesi olarak hem de bölge turizmini canlandırma potansiyeli taşıyan bir kültür varlığı olarak öne çıkıyor. Koruma ve tanıtım çalışmaları ile mevsimsel dalgalanmalara rağmen ziyaretçi ilgisinin sürdürülebilir kılınması, bölge ekonomisi için önem taşıyor.

Dünyanın en büyük açık hava müzesi Yesemek ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkartıyor