Hatay'da sahne alan enerji tiyatrosu 3 binden fazla çocuğa ulaştı

Enerjimi Koruyorum tiyatrosu Hatay turunu tamamladı

Enerjisa Enerji'nin 16 yıldır yürüttüğü "Enerjimi Koruyorum" projesi, yenilenen çocuk tiyatrosuyla Hatay'da beş ilçede sahneye çıktı. 24-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yaz turnesi boyunca oyun, çocuklara enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını eğlenceli bir hikâye üzerinden aktardı.

turne ve erişim:

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro tırı desteğiyle gerçekleştirilen gösterimler İskenderun, Arsuz, Yayladağ, Samandağ ve Defne ilçelerinde yapıldı. Beş gün süren turnede toplam 3 binden fazla çocuk oyunla buluştu; amaç, enerji tasarrufu ve çevresel farkındalığı tiyatronun birleştirici gücüyle yaymaktı.

yenilenen metin ve eğitim hedefleri:

16 yılda yaklaşık 400 bine yakın çocuğa ulaşan proje, bu yıl pedagogların katkısıyla güncellendi. Metin, enerji kaynaklarını verimli kullanmak ve yenilenebilir enerjinin önemini anlatmanın yanı sıra, dijitalleşen dünyada çocukluğun değişen dinamiklerine de vurgu yapıyor; ekran başında geçirilen zaman yerine sokakta ve arkadaşlarla geçirilen oyun saatlerinin kıymeti öne çıkarıldı.

Oyunlar, çocukların hem kendi yaşam enerjilerini korumalarını hem de akranlarıyla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim paylaşmalarını hedefledi. Hatay'da sahnelenen gösterimler, bölgedeki çocuklara enerji bilinçliliğini somut örneklerle sunmayı amaçladı.

Ekonomik etki: Enerjisa Enerji, projelerin toplumsal değerini ölçmek için yaptığı Sosyal Getiri Yatırım (SROI) analizinde, "Enerjimi Koruyorum" projesine yapılan her 1 TL'lik yatırımın 3,17 TL sosyal değer oluşturduğunu hesapladı.

Şirket yetkilisinin değerlendirmesi: Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, turnenin önemine ilişkin şunları söyledi: "Enerjimi Koruyorum ile 16 yıldır çocukların enerji ve çevre konusunda erken yaşta farkındalık kazanmalarına katkı sağlıyoruz. Çünkü daha iyi bir geleceğin, çocuklara bugün kazandırdığımız bilinç ve alışkanlıklarla şekilleneceğine inanıyoruz. Bu yıl oyunumuzu pedagogların katkısıyla yenilerken çocukların değişen dünyasını da dikkate aldık. Enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşamın yanında arkadaşlığın, birlikte vakit geçirmenin ve çocuk olmanın değerine odaklandık. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüyle çocuklara hem düşündüren hem de yüzlerini güldüren bir deneyim yaşatmak istedik. Yenilenen oyunumuzu Hatay’da çocuklarla buluşturmak da bu nedenle bizim için çok değerliydi. Beş gün boyunca onların heyecanına, merakına ve mutluluğuna ortak olduk. Çocukların yüzlerindeki tebessümün en büyük enerji kaynağımız. Bu nedenle Enerjimi Koruyorum projemizi 16 yıldır sürdürüyor, çocukların hayatında güzel bir iz bırakmak ve onlarla birlikte daha iyi bir geleceğe katkı sunmak için çalışıyoruz."

ENERJİSA ENERJİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KURUMSAL YETKİNLİKLER BÖLÜM BAŞKANI EBRU TAŞCIOĞLU