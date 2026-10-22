Bayburt'ta ortak sınavla değerlendirmede dijital dönüşüm tanıtıldı

Bayburt'ta ortak yazılı sınav sistemi tanıtıldı

Bayburt'ta okullarda sınav hazırlama ve değerlendirme süreçlerinde ortak standartların güçlendirilmesini hedefleyen ortak yazılı sınav sistemi için tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda sistemin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda ele alınan konular:

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında Şehitler Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıya ilçe zümre başkanları ve okul müdürleri katıldı. Toplantıda sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin süreçler adım adım paylaşıldı ve uygulama esasları üzerinde duruldu.

Sistemin sunduğu imkânlar:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ortak yazılı sınav sistemi, öğretmenlerin sınav hazırlığını destekleyen bir dijital platform olarak kullanıma sunuldu. Sistem; öğretmenlere beceri temelli açık uçlu sorulara erişim imkânı tanıyor ve sınav sonuçlarının öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde analiz edilmesine olanak sağlıyor.

Sistemle sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, öğrencilerin gelişim alanlarına yönelik geri bildirim sağlanarak değerlendirme süreçlerinin daha hedef odaklı ve şeffaf yürütülmesi hedefleniyor.

Toplantı ve tanıtım sürecinde, uygulama takvimi ve teknik kullanım rehberleri hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldığı ve öğretmenlerle okul yönetimlerinin platformu kullanıma hazırlamak üzere bilgilendirildiği belirtildi.

BAYBURT’TA ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ TANITILDI