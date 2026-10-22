Memişoğlu Singapur'da GSK, ACTRIS ve NUH ziyaretleriyle ortaklık fırsatlarını değerlendirdi

Sağlık Bakanı Singapur temaslarını sürdürüyor

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Singapur ziyaretinde ülkenin önde gelen sağlık kuruluşlarını gezerek iki ülke arasındaki iş birliği olanaklarını değerlendirdi. Yürütülen çalışmaların üretim, araştırma ve hasta bakımına etkileri ele alındı.

GSK tesis ziyareti:

Memişoğlu, GlaxoSmithKline (GSK) Singapur ilaç ve aşı üretim tesislerinde yetkililerle bir araya geldi. Toplantıda ilaç ve aşı geliştirme süreçleri, üretim kapasiteleri ve tedarik zinciri uygulamaları hakkında bilgi alındı ve karşılıklı iş birliği fırsatları değerlendirildi.

ACTRIS ve hücresel tedavilerde değerlendirmeler:

Bakan, Singapur İleri Hücresel Tedavi ve Araştırma Enstitüsü (ACTRIS)’i ziyaret ederek hücresel tedaviler ve gen tedavileri çalışmalarını inceledi. Ziyarette özellikle araştırma odaklı projeler, yeni nesil tedavi yöntemleri ve CAR-T hücre tedavileri üzerindeki gelişmeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

NUH'da wellness uygulamaları:

Memişoğlu, Ulusal Üniversite Hastanesi (NUH)’da hastanenin wellness hizmetleri sunumunu dinledi ve yerel uygulamalar ile yürütülen projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretler, sağlık alanında bilgi paylaşımı ve ortak projelerin zeminini güçlendirme amacını taşıdı.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU, SİNGAPUR'DA GLAXOSMİTHKLİNE'IN (GSK) İLAÇ VE AŞI ÜRETİM TESİSLERİ, SİNGAPUR İLERİ HÜCRESEL TEDAVİ VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (ACTRIS) VE ULUSAL ÜNİVERSİTE HASTANESİNİ (NUH) ZİYARET ETTİ.