Merkez Çarşısı şantiyesindeki düşüşün ardından genç işçi yaşamını yitirdi

Olayın seyri:

Erzincan Belediyesi tarafından yaptırılan Merkez Çarşısı inşaatında çalışan 26 yaşındaki Hakan Ayçiçek, inşaat sahasında yüksekten düşerek ağır yaralandı. Olay, İnönü Mahallesi 14. Sokak’ta meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayçiçek, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Ayçiçek için doktorlar müdahale etti ve tedavi süreci başlatıldı.

Hastane süreci ve soruşturma:

Yoğun bakımda 11 gün boyunca tedavi gören Ayçiçek, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin çabaları sonuçsuz kaldı.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği, soruşturmanın yürütüldüğü öğrenildi. Kazanın yaşandığı şantiye, Erzincan Belediyesi tarafından yaptırılmaktaydı.

ERZİNCAN BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPTIRILAN MERKEZ ÇARŞISI İNŞAATINDA YÜKSEKTEN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 26 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAKAN AYÇİÇEK, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 11 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ