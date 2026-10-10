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Babadan kalan merak 11 klasik otomobilin yer aldığı koleksiyona dönüştü

Erzurum’da Burak Arpacık, babasından devraldığı tutkuyu 1959–1978 model 11 klasik otomobili kapsayan koleksiyona dönüştürdü; değeri 55–60 milyon TL.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:37

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Babadan kalan merak 11 klasik otomobilin yer aldığı koleksiyona dönüştü

Erzurum'da bir tutku

Erzurum’da yaşayan Burak Arpacık, yaklaşık 10 yıl önce babasından devraldığı klasik otomobil merakını düzenli bakım ve birikimle genişletti. Pasinler yolu üzerindeki bir fabrikada saklanan koleksiyonda 1959 ve 1978 yılları arasında üretilmiş, farklı marka ve modellerden oluşan 11 klasik otomobil yer alıyor. Koleksiyonda Mustang, Chevrolet, Mercedes ve Buick gibi markalar dikkat çekiyor; tüm koleksiyonun toplam değeri yaklaşık 55-60 milyon TL olarak belirtiliyor.

koleksiyonda öne çıkan modeller:

Koleksiyondaki araçlar arasında iki kapılı, otomatik ve V8 motorlu modeller yoğunlukta. Öne çıkanlardan biri, geçmişte bir Adana milletvekilinin makam aracı olarak kullanıldığı belirtilen 1962 model Chevrolet Impala. Bir diğer dikkat çekici parça ise dünya çapında 3 bin 88 adet üretildiği belirtilen ve Türkiye’de şu an yalnızca iki örneği bulunan 1968 model Ford Mustang—bunlardan biri Erzurum’daki garajda yer alıyor. Koleksiyonerin favori aracı ise Chevrolet Corvette Stingray olarak öne çıkıyor.

koruma ve değer kriterleri:

Arpacık, yaklaşık 10 yıldır ilgilendiği klasik otomobillerin orijinalliğini korumaya özen gösterdiklerini söylüyor. Ona göre araçların değeri; nadirlik, orijinallik, geçmişi ve kondisyonu gibi kriterlerle belirleniyor. Arpacık, araçların her birinin ayrı bir anısı ve hikâyesi olduğunu vurgulayarak 'Araçların fiyatı paha biçilmez' ifadesini kullanıyor ve koleksiyona gösterilen özeni ön plana çıkarıyor.

kulüp görüşü ve yerel değerlendirme:

Erzurum Klasik Arabalar Kulübü Başkanı Mehmet Sadık Körükler, garajı ziyaret ettiklerini, koleksiyonda 6 farklı marka ve 1959–1978 dönemine ait modeller bulunduğunu belirtti. Körükler, araçların yüzde 80'inin iki kapı model olduğunu ve iki kapılı araçların klasik otomobil pazarında genellikle daha kıymetli kabul edildiğini aktardı. Koleksiyonun hem yerel hem de nadir parça barındırması nedeniyle dikkat çektiği ifade ediliyor.

ERZURUM&#039;DA YAŞAYAN BURAK ARPACIK, YAKLAŞIK 10 YIL ÖNCE BABASINDAN DEVRALDIĞI KLASİK OTOMOBİL...

ERZURUM'DA YAŞAYAN BURAK ARPACIK, YAKLAŞIK 10 YIL ÖNCE BABASINDAN DEVRALDIĞI KLASİK OTOMOBİL MERAKINI 11 ARAÇLIK KOLEKSİYONA DÖNÜŞTÜRDÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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