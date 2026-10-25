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Erzincan TSO'da nesiller buluştu: 93 yaşındaki üye sandığa gitti

Erzincan TSO seçimlerinde 93 yaşındaki İsmail Akbaş, tekerlekli sandalyesiyle sandığa giderek oy kullandı; yıllara yayılan üyelik ve katılım örneği oldu.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzincan TSO'da nesiller buluştu: 93 yaşındaki üye sandığa gitti

Erzincan TSO seçiminde dikkat çeken katılım

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde odanın yaşayan en eski üyesi olduğu belirtilen 93 yaşındaki İsmail Akbaş, tekerlekli sandalyesiyle sandık başına gelerek oyunu kullandı. Katılımı, odanın geleceğine ilişkin tercihini fiziksel zorluklara rağmen sandığa yansıtma kararlılığını gösterdi.

Yaşına rağmen sandık başında:

Akbaş'ın seçim alanına gelişi, ilerleyen yaşına ve hareket güçlüğüne rağmen vatandaşlık ve üyelik sorumluluğunu yerine getirme vurgusu yaptı. Tekerlekli sandalyesiyle oy kullanması, kişisel bağlılığın somut bir göstergesi olarak kayda geçti.

Seçimin kuşakları birleştiren yüzü:

Erzincan iş dünyasının farklı kuşaklarını bir araya getiren seçimlerde Akbaş'ın katılımı dikkat çekti. Odanın geçmişine uzun yıllardır tanıklık eden bir üyenin sandığa gitmesi, üyelik aidiyeti ve seçimlere katılımın önemini ortaya koyan güçlü bir fotoğraf sundu. Bu görüntü, yerel ticaret camiasında hem sembolik hem de hakiki bir bağlılık ifadesi olarak değerlendirildi.

ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASININ (TSO) SEÇİMLERİNDE, ODANIN YAŞAYAN EN ESKİ ÜYESİ OLDUĞU...

ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASININ (TSO) SEÇİMLERİNDE, ODANIN YAŞAYAN EN ESKİ ÜYESİ OLDUĞU BELİRTİLEN 93 YAŞINDAKİ İSMAİL AKBAŞ, TEKERLEKLİ SANDALYESİYLE SANDIK BAŞINA GİDEREK OY KULLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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