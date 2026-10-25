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Gedikli Köyü'ne kadınlara özel taziye evi: köy yaşamına yeni bir ortak alan

Gedikli Köyü'nde kaymakamlık ve hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan kadın taziye evi açıldı; Kaymakam Kadir Algın okulun ihtiyaçlarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gedikli Köyü'ne kadınlara özel taziye evi: köy yaşamına yeni bir ortak alan

Gedikli Köyü'ne kadın taziye evi hizmete girdi:

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli Köyünde, kaymakamlık ve hayırsever vatandaşların destekleriyle hazırlanan kadın taziye evi düzenlenen açılış töreninin ardından hizmete sunuldu. Mekân, daha önce yapımı tamamlanan erkek taziye evinin üst katında konumlandırıldı ve köydeki vatandaşların taziye süreçlerinde kullanabilmesi amacıyla düzenlendi.

Kullanım amacı ve toplumsal etkileri:

Hazırlanan alan, taziye dönemlerinde kadınların bir araya gelebileceği, destek alışverişinde bulunabileceği ve geleneksel ritüelleri sürdürebileceği bir ortam sunuyor. Açılışta hazır bulunan Kaymakam Kadir Algın, benzer mekânların kırsal yerleşimlerde mahremiyet, düzen ve dayanışma açısından önem taşıdığını vurguladı. Böylece köy içindeki sosyal hizmet altyapısı güçlendirilmiş oldu.

Kaymakamın okul ziyareti ve takip adımları:

Törenin ardından Kaymakam Kadir Algın Gedikli İlkokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında okulun mevcut durumu, ihtiyaçları ve eksiklikleri hakkında bilgi alındı. Algın, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve eğitim ortamının iyileştirilmesi amacıyla ilgili birimlere talimat verdi ve taleplerin takip edilmesini istedi.

Her iki ziyaret, yerel yönetim ile köy halkı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar olarak değerlendirildi; hem taziye evi hem de okul için atılacak takip adımlarıyla köy yaşamında somut iyileştirmeler hedefleniyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNE BAĞLI GEDİKLİ KÖYÜNDE, KAYMAKAMLIK VE HAYIRSEVER VATANDAŞLARIN...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNE BAĞLI GEDİKLİ KÖYÜNDE, KAYMAKAMLIK VE HAYIRSEVER VATANDAŞLARIN DESTEKLERİYLE OLUŞTURULAN KADIN TAZİYE EVİ DÜZENLENEN AÇILIŞLA HİZMETE AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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