Jandarmanın zamana karşı yarışı: lastiği patlayan adaylar sınava 1 dakika kala yetiştirildi

Demirci'de son anda yetişme anı

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu öncesinde, yola çıkan bazı adayların yaşadığı aksaklıklar ekiplerin hızlı müdahalesiyle giderildi. İlçede 5 ayrı sınav merkezinde yaklaşık bin 900 adayın katılımıyla sınav gerçekleştirildi. Sınava giden yolda bir otomobilin lastiğinin patlaması üzerine üç adayın yetişme ihtimali tehlikeye girdi.

Sınav öncesi hazırlıklar:

Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, olası mağduriyetlere karşı okul çevrelerinde devriye araçlarıyla hazır bekledi. Bu önlemler, adres karıştırma, geç kalma veya belge unutma gibi sorunların önüne geçmek amacıyla planlandı. Ayrıca Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, sınav başlamadan önce okulları ziyaret ederek adaylarla sohbet edip onlara moral verdi ve ailelerle görüşmeler yaptı.

Müdahale ve ulaştırma çabası:

Sınav saatine kısa süre kala lastiği patlayan otomobildeki üç adayı tespit eden jandarma ekipleri, vakit kaybetmeksizin bölgeye sevk edildi. Adaylar hızla devriye aracına alındı ve ekipler, zamanla adeta yarışarak onları Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi önüne getirdi. Adaylar, sınavın başlamasına yalnızca 1 dakika kala okula ulaştırılarak sınav salonuna yönlendirildi ve oturuma katılmaları sağlandı. İlçe merkezinde bazı adayların son dakikalarda ticari taksilerle sınav binalarına yetişmeye çalıştığı da gözlendi.

Olay, yerel güvenlik birimlerinin koordinasyonunun ve sınav öncesi alınan tedbirlerin sonuç verdiğini gösterdi. Yetkililer, benzer durumlar için devriye ve iletişim hatlarının önemini bir kez daha vurguladı ve sınava giren tüm adaylara başarı dileklerini iletti.

3 ADAY, JANDARMA EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE KAPILARIN KAPANMASINA 1 DAKİKA KALA SINAV MERKEZİNE ULAŞTIRILDI.